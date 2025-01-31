ПриватБанк не видав 10 тис. грн — чому кошти повернуть через 120 днів

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українка поскаржилася на невидачу готівкових коштів банкоматом державного "ПриватБанку", тоді як списання з рахунку відбулося. Через технічні проблеми банківських приладів жінці доведеться чекати на повернення власних грошей до пів року.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Втрата коштів через збій термінала в ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, місяць тому клієнтка у Рівному хотіла зняти кошти у сумі 10 тис. гривень в терміналі самообслуговування ПриватБанку з карти іншого банку. Під час процедури саме списання відбулося, проте коштів так і не дочекалася.

Жінка звернулася до банку, де зробила запит на повернення коштів, однак їх досі не повернули.

"31.12.2024 року у місті Рівне, ТЦ "Злата Плаза", я хотіла зняти готівку в банкоматі самообслуговування. Банкомат не видав мені кошти в сумі 10 тисяч гривень, на екрані вибило технічну несправність, і гроші зʼїло, але з рахунку списало. Карта була іншого банку, я сформувала заявку, по якій минув місяць, кошти досі не повернено", — йдеться у повідомленні.

Громадянка стурбована тим, що процедура повернення її власних коштів через проблеми з технікою довготривала, адже виявилося, що потрібно чекати по пів року.

"Невже це є проблема — повернути клієнту його власні гроші, на це, думаю, тиждень часу вистачило б провести інкасацію, і перерахувати кошти власнику", — додала вона.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Процедура повернення коштів з банкомата

Як правило, процедура повернення втрачених у терміналі коштів іноді може бути складною. Людина має звернутися до банку-емітента, який випустив банківську картку, чи зателефонувати до оператора фінустанови. Після чого необхідно сформувати відповідну заявку.

Інкасацію банкоматів фахівці проводять один раз на тиждень, тому, якщо виявиться надлишок, гроші повертають за тиждень. Однак іноді питання не може вирішитися за короткий термін.

Зокрема, у разі повернення готівки за операції з картки іншої фінустанови банки мають передати запит на розгляд до міжнародної платіжної системи. Ця процедура може тривати 45−120 днів.

Раніше ми писали, що ПриватБанк може розривати багаторічні договори обслуговування в односторонньому порядку. Якщо у клієнта був кредит, може за наявності валюти на рахунку самовільно її конвертувати.

Також ми розповідали, що в ПриватБанку можливе блокування рахунків через фінансовий моніторинг. Банк може розцінювати як ризикові фінансові операції, обсяг яких перевищує звичний рівень.