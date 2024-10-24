Ощадбанк не возвращает пенсионные средства клиентке — причины

Клиентка Ощадбанка потеряла 2 тыс. грн пенсионных средств — детали жалобы
Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" пенсионного возраста жалуются на проблемы, возникшие при снятии наличных в банкомате. Граждане уже четыре месяца ждут возврата средств, а в финучреждении на этот счет молчат.
Об этом говорится на портале Minfin, где можно оставить обращение в банк.
Потеря пенсионных средств в Ощадбанке
Как отмечается в сообщении, женщина пенсионного возраста не смогла снять наличные в банкомате в сумме 2 тыс. грн. При этом сумму со счета банк списал.
Женщина подала заявку на возврат денег, однако их до сих пор не вернули, также нет ответа от банка.
"8 июля 2024 года я воспользовалась банкоматом в помещении вашего банка, чтобы снять наличные в сумме 2000 грн. К сожалению, банкомат не выдал наличные, но сумма была снята с моего счета. Я немедленно сообщила работникам банка об этой проблеме, написала заявление на возврат средств, однако, несмотря на многочисленные обращения, деньги до сих пор не были возвращены", — говорится в сообщении.
Речь идет о невозврате пенсионных средств, которые гражданка хотела снять на лечение и питание. Однако банк лишил доступа к собственным деньгам, оставив без средств к существованию.
"Как пенсионер, я завишу от этих денег для своего лечения и питания. Уже прошло четыре месяца, и дело до сих пор не решено. Это мое последнее обращение к вашему банку для разрешения этой ситуации. Следующим моим шагом будет эскалация вопроса в Национальный банк Украины и другие соответствующие контролирующие органы. Даю вам 1 календарную неделю с сегодняшнего дня, 22 октября 2024 года, для ответа и решения этого вопроса. Надеюсь на ваше скорейшее вмешательство и решение этого вопроса", — предупредила клиентка.
Украинка возмущена безразличием со стороны государственного банка и считает совершенно недопустимым, что деньги пенсионеров присваиваются и не возвращаются в течение длительного периода.
В банке пока не отреагировали на сообщение клиентки.
Что делать в случае невыдачи денег из банкомата
Согласно общим рекомендациям банка, если во время пользования банкоматом или терминалом самообслуживания, гражданин ввел сумму, которую желал снять с карты, и вдруг банкомат не выдал или выключился из-за отключения света, а SMS-сообщение о списании средств поступило, нужно немедленно звонить по телефону на горячую линию Ощадбанка 0-800-210-800.
После чего человек должен подать заявку на возврат денег. Максимальное время на возврат средств — 30 календарных дней.
Что еще стоит знать
Напомним, в Ощадбанке рассказали о возможности изменения PIN-кода банковских карт в случае, если клиент забыл предыдущий. Соответствующая услуга предусмотрена на такие случаи, однако имеет особую тарификацию.
Также мы писали, что госфинучреждение "Ощадбанк" установило лимит на ежедневное снятие средств в 100 тыс. грн. Клиенты возмущены, ведь в действительности банкоматы и в кассах отделений выдают "на руки" мизерные суммы средств.
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