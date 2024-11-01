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Клиентка Ощадбанка отказалась от ипотеки — что сказал суд

1 ноября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк не разрешил клиентке отказаться от ипотеки — решение суда
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Мать клиентки Ощадбанка обратилась с просьбой отменить договор на ипотеку в размере 50 тысяч долларов, назвав причиной отказа ее психическое состояние. Известно, что решил суд по делу.

Это следует из решения Киевского райсуда Одессы.

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Как отмечается, гражданка, проживающая в Одессе, обратилась в банк, чтобы расторгнуть договор ипотеки. Женщина утверждала, что ее дочь на момент заключения соглашения с банком имела психическое заболевание и не осознавала своих действий.

12 июня 2007 года она заключила с АО "Ощадбанк" кредитный договор, согласно которому получила 50 тыс. долларов и обязалась вернуть кредит в сумме на квартиру, на условиях и в сроки, определенные договором.

При этом мать предоставила документы, что с 2002 года страдала тяжелым заболеванием и дважды лечилась в Одесском областном медцентре психического здоровья с диагнозом "Параноидная шизофрения, безэмиссионное течение".

Банк из-за невыполнения условий договора обратился с иском о взыскании долга в суд.

Что решил суд

Как следует из решения суда, женщине отказали в удовлетворении иска, поскольку оказалось, что она сама выступала имущественным поручителем. Договор подписан 12.06.2007 года, и тогда никаких возражений относительно заключения кредитного и ипотечного договоров не имела.

Также она занимала должность бухгалтера на предприятии ЧП "Югтехстрой", работала помощником бухгалтера другой компании, что свидетельствует о том, что осознавала собственные действия и отсутствие у нее заболеваний, которые препятствовали бы занимать указанные должности и подписывать договор.

"Она на момент заключения кредитного договора по решению суда не была признана недееспособной, экспертизы, которые назначались при рассмотрении данного дела, проведены не были в связи с их неоплатой истцом. При таких обстоятельствах, в удовлетворении иска к публичному акционерному обществу "Государственный сберегательный банк Украины" в лице Одесского областного управления АО "Ощадбанк" о признании кредитного и ипотечного договора недействительным, необходимо отказать", — говорится в вердикте.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка Ощадбанка рассказала об искусственном введении в долги из-за особенностей зачисления средств. При этом расчет по кредиту произвела своевременно.

Ранее мы писали, что у клиента государственного "Ощадбанка" исчезли с карточки 19 тыс. гривен, он обратился в финучреждение, однако ответа так и не получил по возврату средств. Точку по делу поставил суд.

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