Нафтогаз просит украинцев обновить данные — для чего это нужно

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

ГК "Нафтогаз Украины" просит потребителей газа пройти процедуру обновления данных. Там объяснили, что актуализация информации является залогом безопасности и дальнейшего удобства в обслуживании.

Об этом говорится в материалах Нафтогаза.

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Подробнее о необходимости актуализации данных

Как пояснили в компании, актуализация информации о клиентах важна по нескольким основным причинам. Такая процедура необходима для:

обеспечения правильных начислений за потребленный природный газ;

избежания проблем с документами в будущем;

получения актуальной информации по лицевому счету;

быстрого доступа к онлайн-услугам и возможность передачи показания счетчика;

корректного и своевременного информирования.

В Нафтогазе отмечают, что актуализация данных позволяет поддерживать точность данных в системе, что улучшает качество обслуживания и эффективность коммуникации между компанией и клиентами.

"Актуализация данных не является простой формальностью. Это ваш ключ к безопасности и удобству обслуживания в нашей компании", — объясняют в компании.

Гражданам нужно актуализировать данные, если:

были обнаружены несоответствия в данных на ресурсах ГК "Нафтогаз Украины";

изменена фамилия;

был обновлен номер телефона;

изменена электронная почта;

были обновлены паспортные данные.

Правила актуализации информации

Как пояснили в компании, для актуализации данных гражданин должен пройти идентификацию. Необходимо на сайте выбрать пункт "Актуализация данных" и заполнить строки:

своим номером лицевого счета;

первыми тремя буквами фамилии владельца счета.

После этого клиент должен нажать кнопку "Далее" и

пройти верификацию, введя:

номер мобильного телефона;

полученный СМС-код/три последние цифры номера, с которого позвонили клиенту.

Далее нужно подать заявление на актуализацию данных, выбрав один из вариантов заполнения заявки:

через портал госуслуг "Дія";

через IDGOVUA;

введя данные в разделах "Персональная информация", "Данные объекта газоснабжения", "Адрес объекта газоснабжения".

Гражданин должен после этого сформировать файл заявки и поставить подпись.

Ранее мы писали, что депутаты хотят снизить расходы на природный газ. Так, предлагают рассмотреть законопроект №13095, где предусмотрена отмена платы за доставку газа для населения.

Также сообщали, почему некоторым клиентам приходится доплачивать за газ по 500 грн. Это касается жителей многоквартирных домов.