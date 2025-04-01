Нафтогаз просит украинцев обновить данные — для чего это нужно

Клиентов Нафтогаза просят обновить данные — какие причины
ГК "Нафтогаз Украины" просит потребителей газа пройти процедуру обновления данных. Там объяснили, что актуализация информации является залогом безопасности и дальнейшего удобства в обслуживании.
Об этом говорится в материалах Нафтогаза.
Подробнее о необходимости актуализации данных
Как пояснили в компании, актуализация информации о клиентах важна по нескольким основным причинам. Такая процедура необходима для:
- обеспечения правильных начислений за потребленный природный газ;
- избежания проблем с документами в будущем;
- получения актуальной информации по лицевому счету;
- быстрого доступа к онлайн-услугам и возможность передачи показания счетчика;
- корректного и своевременного информирования.
В Нафтогазе отмечают, что актуализация данных позволяет поддерживать точность данных в системе, что улучшает качество обслуживания и эффективность коммуникации между компанией и клиентами.
"Актуализация данных не является простой формальностью. Это ваш ключ к безопасности и удобству обслуживания в нашей компании", — объясняют в компании.
Гражданам нужно актуализировать данные, если:
- были обнаружены несоответствия в данных на ресурсах ГК "Нафтогаз Украины";
- изменена фамилия;
- был обновлен номер телефона;
- изменена электронная почта;
- были обновлены паспортные данные.
Правила актуализации информации
Как пояснили в компании, для актуализации данных гражданин должен пройти идентификацию. Необходимо на сайте выбрать пункт "Актуализация данных" и заполнить строки:
- своим номером лицевого счета;
- первыми тремя буквами фамилии владельца счета.
После этого клиент должен нажать кнопку "Далее" и
пройти верификацию, введя:
- номер мобильного телефона;
- полученный СМС-код/три последние цифры номера, с которого позвонили клиенту.
Далее нужно подать заявление на актуализацию данных, выбрав один из вариантов заполнения заявки:
- через портал госуслуг "Дія";
- через IDGOVUA;
- введя данные в разделах "Персональная информация", "Данные объекта газоснабжения", "Адрес объекта газоснабжения".
Гражданин должен после этого сформировать файл заявки и поставить подпись.
Ранее мы писали, что депутаты хотят снизить расходы на природный газ. Так, предлагают рассмотреть законопроект №13095, где предусмотрена отмена платы за доставку газа для населения.
Также сообщали, почему некоторым клиентам приходится доплачивать за газ по 500 грн. Это касается жителей многоквартирных домов.
Читайте Новини.LIVE!