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Клиентов Нафтогаза просят обновить данные — какие причины

1 апреля 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз просит украинцев обновить данные — для чего это нужно
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

ГК "Нафтогаз Украины" просит потребителей газа пройти процедуру обновления данных. Там объяснили, что актуализация информации является залогом безопасности и дальнейшего удобства в обслуживании.

Об этом говорится в материалах Нафтогаза.

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Подробнее о необходимости актуализации данных

Как пояснили в компании, актуализация информации о клиентах важна по нескольким основным причинам. Такая процедура необходима для:

  • обеспечения правильных начислений за потребленный природный газ;
  • избежания проблем с документами в будущем;
  • получения актуальной информации по лицевому счету;
  • быстрого доступа к онлайн-услугам и возможность передачи показания счетчика;
  • корректного и своевременного информирования.

В Нафтогазе отмечают, что актуализация данных позволяет поддерживать точность данных в системе, что улучшает качество обслуживания и эффективность коммуникации между компанией и клиентами.

"Актуализация данных не является простой формальностью. Это ваш ключ к безопасности и удобству обслуживания в нашей компании", — объясняют в компании.

Гражданам нужно актуализировать данные, если:

  • были обнаружены несоответствия в данных на ресурсах ГК "Нафтогаз Украины";
  • изменена фамилия;
  • был обновлен номер телефона;
  • изменена электронная почта;
  • были обновлены паспортные данные.

Правила актуализации информации

Как пояснили в компании, для актуализации данных гражданин должен пройти идентификацию. Необходимо на сайте выбрать пункт "Актуализация данных" и заполнить строки:

  • своим номером лицевого счета;
  • первыми тремя буквами фамилии владельца счета.

После этого клиент должен нажать кнопку "Далее" и
пройти верификацию, введя:

  • номер мобильного телефона;
  • полученный СМС-код/три последние цифры номера, с которого позвонили клиенту.

Далее нужно подать заявление на актуализацию данных, выбрав один из вариантов заполнения заявки:

  • через портал госуслуг "Дія";
  • через IDGOVUA;
  • введя данные в разделах "Персональная информация", "Данные объекта газоснабжения", "Адрес объекта газоснабжения".

Гражданин должен после этого сформировать файл заявки и поставить подпись.

Ранее мы писали, что депутаты хотят снизить расходы на природный газ. Так, предлагают рассмотреть законопроект №13095, где предусмотрена отмена платы за доставку газа для населения.

Также сообщали, почему некоторым клиентам приходится доплачивать за газ по 500 грн. Это касается жителей многоквартирных домов.

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