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Клиенты ПриватБанка теряют деньги из-за шаткой системы защиты данных — детали

25 июля 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк перестал блокировать мошеннические списания средств — детали жалобы
Карта Привата. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент госфинучреждения "ПриватБанк" жалуется на ненадежную систему защиты данных, из-за которой потерял деньги на карте банка. Он не получил ни одного уведомления от финучреждения о списании средств.

Об этом сообщается на портале Minfin.

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Как говорится в одной из жалоб, клиент банка столкнулся с неоднократным незаконным списанием неизвестными лицами средств с его счета. При этом банк не направил ни одного сообщения о соответствующих финансовых операциях.

"Рекомендую проверить свои карты, а по возможности — выбрать другой банк. К сожалению, в ПриватБанк не работает система защиты данных и данные вашей карты могут легко оказаться у мошенников. На днях с моей карты (которой я пользовался мало времени) несколько раз списаны средства. Без всякого подтверждения!", — отмечается в сообщении.

Поскольку по неизвестным причинам система безопасности не направила ни одного уведомления от финучреждения о списании средств, подозревает в причастности к незаконной операции банковских работников.

"Каким образом это могло произойти без ведома работников банка — непонятно. При чем на карте стоял лимит на интернет-платежи и средств на карте не было, списали кредитные. Данные моей карты были только у ПриватБанка. Что из этого следует даже не хочется озвучивать. Все, что смог сделать банк — заблокировать карточку (поздно) и сообщить, что возможно от 90 до 120 дней можно будет вернуть средства", — подчеркнул он.

Мужчина считает, что необходимо провести служебное расследование, не причастны ли работники банка к этим действиям.

Что говорят в ПриватБанке

Представители банка отреагировали на сообщение, однако решили не выносить на общее обсуждение этой проблемы.

"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — добавили в банке.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что ПриватБанк выдает доллары США образца 1996 года, которые достаточно проблематично обменять в обменниках и банках. Клиенты жалуются, а представители банка уверяют, что купюры являются полноценным платежным средством.

Также мы писали, что беженцы, являющиеся клиентами государственного "ПриватБанка", жалуются на регулярную блокировку входа в мобильное приложение "Приват24" и непрофессиональную поддержку в онлайн-чате. В банке опубликовали алгоритм действий в таких случаях.

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