Русский язык в украинской версии Приват24 — клиент обратился с жалобой

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного ПриватБанка жалуются на использование русского языка в приложении Приват24. Банк отреагировал на обращение.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы на украинские банки.

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Детали жалобы

Клиент ПриватБанка обратился с жалобой по использованию русского языка в украинской версии приложения Приват24. В отзыве он сообщил, что при проверке выписки по валютному депозиту в Евро увидел вызвавшую недоразумение фразу "Удержание налога с процентов по договору".

Мужчина также отметил, что готов передать детали ситуации сотрудникам банка для уточнений.

В ответе банка отметили, что не смогли идентифицировать клиента по предоставленным данным, и уже связались с ним для уточнения контактных сведений и детальной информации о ситуации.

"К сожалению, по данным, указанным в отзыве, нам не удалось идентифицировать вас как клиента Банка. Уже обращаемся к вам в личные сообщения, для того чтобы уточнить ваш контактный номер телефона и детали ситуации", — ответили представители ПриватБанка.

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Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк, обслуживающий около 19 миллионов украинцев, может потерять львиную часть своих клиентов. Известно, что счета клиентов с устаревшими данными будут заблокированы навсегда, если они не обновят информацию по требованию учреждения.

Мы также писали, что клиентка Государственного ПриватБанка обратилась в суд после того, как выявила отсутствие своего депозита в размере 40 тысяч евро. Банк отказался помочь в возвращении средств.