Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24 arrow

Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24

25 ноября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Русский язык в украинской версии Приват24 — клиент обратился с жалобой
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты государственного ПриватБанка жалуются на использование русского языка в приложении Приват24. Банк отреагировал на обращение.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы на украинские банки.

Читайте также:

Детали жалобы

Клиент ПриватБанка обратился с жалобой по использованию русского языка в украинской версии приложения Приват24. В отзыве он сообщил, что при проверке выписки по валютному депозиту в Евро увидел вызвавшую недоразумение фразу "Удержание налога с процентов по договору".

Мужчина также отметил, что готов передать детали ситуации сотрудникам банка для уточнений.

В ответе банка отметили, что не смогли идентифицировать клиента по предоставленным данным, и уже связались с ним для уточнения контактных сведений и детальной информации о ситуации.

"К сожалению, по данным, указанным в отзыве, нам не удалось идентифицировать вас как клиента Банка. Уже обращаемся к вам в личные сообщения, для того чтобы уточнить ваш контактный номер телефона и детали ситуации", — ответили представители ПриватБанка.

null
Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк, обслуживающий около 19 миллионов украинцев, может потерять львиную часть своих клиентов. Известно, что счета клиентов с устаревшими данными будут заблокированы навсегда, если они не обновят информацию по требованию учреждения.

Мы также писали, что клиентка Государственного ПриватБанка обратилась в суд после того, как выявила отсутствие своего депозита в размере 40 тысяч евро. Банк отказался помочь в возвращении средств.

русский язык ПриватБанк банки Приват24 жалобы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:43 Эксперт рассказал, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ

07:05 Нарушители заплатят вдвое больше — правила штрафов от ТЦК

07:05 Права украинцев на работе — можно ли штрафовать сотрудников

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24

06:49 В Одессе появился стенд с инструкцией на случай ядерного взрыва

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

06:30 Цены на сою начали расти — сколько стоит зерно сегодня

06:30 Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК

06:14 Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды

07:43 Эксперт рассказал, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ

07:05 Нарушители заплатят вдвое больше — правила штрафов от ТЦК

07:05 Права украинцев на работе — можно ли штрафовать сотрудников

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24

06:49 В Одессе появился стенд с инструкцией на случай ядерного взрыва

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

06:30 Цены на сою начали расти — сколько стоит зерно сегодня

06:30 Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК

06:14 Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету