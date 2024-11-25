Російська мова в українській версії Приват24 — клієнт звернувся зі скаргою

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного ПриватБанку скаржаться на використання російської мови в додатку Приват24. Банк відреагував на звернення.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки на українські банки.

Читайте також:

Деталі скарги

Клієнт ПриватБанку звернувся зі скаргою щодо використання російської мови в українській версії додатку Приват24. У відгуку він повідомив, що при перевірці виписки по валютному депозиту в Євро побачив фразу "Удержание налога с процентов по договору", що викликало непорозуміння.

Чоловік також зазначив, що готовий передати деталі ситуації співробітникам банку для уточнень.

У відповіді банку зазначили, що не змогли ідентифікувати клієнта за наданими даними і вже зв'язались з ним для уточнення контактних відомостей та детальної інформації про ситуацію.

"На жаль, за даними, вказаними у відгуку, нам не вдалось ідентифікувати вас, як клієнта Банку. Вже звертаємось до вас у особисті повідомлення, для того, аби уточнити ваш контактний номер телефону та деталі ситуації", — відповіли представники ПриватБанку.

Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк, який обслуговує близько 19 мільйонів українців, може втратити левову частину своїх клієнтів. Відомо, що рахунки клієнтів із застарілими даними будуть заблоковані назавжди, якщо вони не оновлять інформацію на вимогу установи.

Ми також писали, що клієнтка державного ПриватБанку звернулась до суду після того, як виявила відсутність свого депозиту в розмірі 40 тисяч євро. Банк відмовився допомогти в поверненні коштів.