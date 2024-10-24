ПриватБанк допускает списание денег с карт клиентов — что не так с системой защиты

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В системе защиты государственного учреждения "ПриватБанк" существуют определенные пробелы, которые позволяют мошенникам противоправное списание денег с карт клиентов. В банке рассказали, когда не удается защитить деньги клиентов.

Об этом говорится в жалобе на портале Минфин.

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Противоправное списание денег с карты ПриватБанка

Клиент банка рассказал, что получил на телефон уведомление о попытке списать деньги, однако денег было недостаточно, поэтому операцию отклонили.

"Сегодня почти в шесть утра увидел на телефоне сообщения от Приват24 "недостаточно средств". Не хватило на доминос пиццу в Хьюстоне. Смотрю вокруг — а я не в Хьюстоне и даже не в США. Мы живем во время, когда данные карточки могут быть украдены кем-то даже на надежных сайтах, поэтому если бы это была попытка уплаты в интернете, я даже не написал бы сюда", — сообщил он.

Мужчина удивлен ситуацией, ведь это была бесконтактная оплата картой. Карточка при этом была у него и устройства ApplePay тоже.

"Ни я, ни оператор поддержки не видит, как именно была проведена эта бесконтактная операция. К оператору вопросов нет, он сделал все, что смог. А к банку у меня вопрос. Как возможна бесконтактная оплата? Если физически карта у меня, да я не получал уведомления о добавлении к незнакомым мне устройствам для applepay/googlepay", — отметил украинец.

Он предполагает, что данные карты были похищены в интернете, на этот случай лимит интернет уплат ноль. Вопрос к банку — как система безопасности позволила добавить данные карты в какое-либо устройство для бесконтактной оплаты без уведомления.

Считает, что ему повезло, что на карточке не было денег, потому что интернет-лимит не сработал бы на операцию и карточку бы вычистили за считанные минуты.

"Если мои выводы неверны — прошу дать мне ответ, как именно это произошло", — спросил клиент.

Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка

Как пояснили в ПриватБанке, оплата в интернете возможна при условии владения данными карты. Речь идет о СVV коде, сроке действия, номере карты.

Такую информацию мошенники могут получить не только по неосторожности, но и более изощренным методом: через камеры наблюдения на кассах магазина, через "ненадежные" сайты.

"Мы всегда советуем клиентам быть внимательными и следовать простым правилам (безопасности, — ред)", — говорится в сообщении

Также в банке дали действенные советы, доступные по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк изменил правила снятия наличных денег за границей. Внедрив новую услугу, банк стал новатором из других банковских учреждений.

Также мы писали, что ПриватБанк не разрешает гражданам пересылать деньги своим бывшим клиентам, с которыми разорвали сотрудничество и открыли счета в других банках. О невозможности перевести деньги на имя таких лиц жалуются клиенты.