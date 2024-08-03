ПриватБанк позволяет мошенникам списывать средства клиентов — рекорд в 97 транзакций

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на отсутствие реакции со стороны банка во время несанкционированных списаний средств. Финучреждение не предупреждает о соответствующих транзакциях.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Детальнее о несанкционированном списании средств ПриватБанка

Как рассказал клиент банка, во время проверки баланса в Приват24 случайно обнаружил незаконное списание денежных средств с кредитной карты для оплаты услуг Facebook Meta. Были совершены 97 транзакций на сумму более 56 тыс. гривен.

"Сегодня, 28.07.2024 года во время проверки баланса в приложении Приватбанка обнаружил незаконное списание денежных средств с моей кредитной карты Приватбанка для оплаты услуг Facebook Meta. Списание денежных средств с моей карты осуществлялось различными платежами в течение 26.07.2024 — 22.04. этот период по моему счету было осуществлено без моего на то разрешения 97 транзакций!" — сообщил он.

Мужчина уточнил, что услугами или подписками на соответствующую сумму не пользовался и вообще нет бизнес-аккаунта в Facebook. Банковская карта, с которой списали деньги, не подвязана к аккаунту в этой соцсети.

При этом клиент возмущен, ведь банк не прислал ни одного уведомления о подтверждении десятков платежей. Утверждает, что никому не передавал данные своей карты, не вводил на сторонних сайтах номера, дату и СVV код своей карты, со злоумышленниками не общался, не переходил по подозрительным ссылкам.

"Что больше всего шокирует это то, что во время ни одной из 97 транзакций от банка мне не было послано ни одного смс о необходимости подтверждения платежа! Поэтому, учитывая это, понимаешь, что твои счета в Привате вообще не защищены! Сразу после обнаружения незаконного списания денег с моего счета заблокировал свою карточку через Приват 24 и подал заявку на возврат денег", — написал он.

Дозвониться к закрепленному менеджеру банка не смог, а только на горячую линию ПриватБанка, где отметили, что сделают все от них зависящее для разрешения ситуации, подал запрос на возврат, а ответа на возврат нужно ждать до 120 дней. В то время как будут начислены проценты по снятом кредиту.

"На мой вопрос будут ли до решения вопроса начисляться проценты за пользование незаконно снятых денег ответили "Да" проценты будут начисляться… или принесите нам приговор суда, где будет установлен факт мошенничества... банк, который не обеспечил надлежащую безопасность денег на моем счете, в результате чего третьими лицами незаконно, без моего ведома и без подтверждения были списаны кредитные деньги, еще и будет брать с меня как с потерпевшего проценты якобы за их пользование?" — отметил украинец.

Он написал заявление в Киберполицию по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины "Мошенничество".

Что говорят в ПриватБанке

Там объяснили, что оплата в интернете возможна при условии владения данными карты, как СVV код и срок действия вместе с номером карты. При этом соответствующую информацию мошенники могли получить не только по неосторожности, но и более утонченными методами, в частности через камеры наблюдения на кассах магазина и недобросовестных охранников, ненадежные сайты.

Есть правила, как не потерять деньги из-за мошенников, доступные по ссылке.



"В случае, если при указанном платеже не был введен 3D-secure пароль (смс на Ваш номер телефона) — шансы обжаловать данную операцию и вернуть средства расцениваются, как высоки. Однако хотим обратить внимание на то, что рассмотрение подобных дел строго регламентировано правилами платежных систем и может занять от 45 до 120 дней. Мы, как банк-эмитент Вашей карты (банк, выпустивший карточку), выступаем в роли заявителя и прилагаем максимум усилий для того, чтобы обжаловать транзакцию и выиграть дело от банка", — подчеркнули в финучреждении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в ПриватБанке ответили на жалобы клиентов, проживающих в опасных регионах и не обновляющих данные, как это сделать дистанционно. Такая возможность доступна в мобильном приложении банка.

Также мы писали, что клиенты государственного "ПриватБанка" испытывают проблемы с льготной ипотечной программой "єОселя". Банк медлит с предоставлением средств, тогда как гражданам грозит потеря уплаченных авансовых средств собственникам жилья.