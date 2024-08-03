Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиенты ПриватБанка жалуются на массовые мошеннические списания денег arrow

Клиенты ПриватБанка жалуются на массовые мошеннические списания денег

3 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк позволяет мошенникам списывать средства клиентов — рекорд в 97 транзакций
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на отсутствие реакции со стороны банка во время несанкционированных списаний средств. Финучреждение не предупреждает о соответствующих транзакциях.

Об этом говорится на портале Минфин.

Читайте также:

Детальнее о несанкционированном списании средств ПриватБанка

Как рассказал клиент банка, во время проверки баланса в Приват24 случайно обнаружил незаконное списание денежных средств с кредитной карты для оплаты услуг Facebook Meta. Были совершены 97 транзакций на сумму более 56 тыс. гривен.

"Сегодня, 28.07.2024 года во время проверки баланса в приложении Приватбанка обнаружил незаконное списание денежных средств с моей кредитной карты Приватбанка для оплаты услуг Facebook Meta. Списание денежных средств с моей карты осуществлялось различными платежами в течение 26.07.2024 — 22.04. этот период по моему счету было осуществлено без моего на то разрешения 97 транзакций!" — сообщил он.

Мужчина уточнил, что услугами или подписками на соответствующую сумму не пользовался и вообще нет бизнес-аккаунта в Facebook. Банковская карта, с которой списали деньги, не подвязана к аккаунту в этой соцсети.

При этом клиент возмущен, ведь банк не прислал ни одного уведомления о подтверждении десятков платежей. Утверждает, что никому не передавал данные своей карты, не вводил на сторонних сайтах номера, дату и СVV код своей карты, со злоумышленниками не общался, не переходил по подозрительным ссылкам.

"Что больше всего шокирует это то, что во время ни одной из 97 транзакций от банка мне не было послано ни одного смс о необходимости подтверждения платежа! Поэтому, учитывая это, понимаешь, что твои счета в Привате вообще не защищены! Сразу после обнаружения незаконного списания денег с моего счета заблокировал свою карточку через Приват 24 и подал заявку на возврат денег", — написал он.

Дозвониться к закрепленному менеджеру банка не смог, а только на горячую линию ПриватБанка, где отметили, что сделают все от них зависящее для разрешения ситуации, подал запрос на возврат, а ответа на возврат нужно ждать до 120 дней. В то время как будут начислены проценты по снятом кредиту.

"На мой вопрос будут ли до решения вопроса начисляться проценты за пользование незаконно снятых денег ответили "Да" проценты будут начисляться… или принесите нам приговор суда, где будет установлен факт мошенничества... банк, который не обеспечил надлежащую безопасность денег на моем счете, в результате чего третьими лицами незаконно, без моего ведома и без подтверждения были списаны кредитные деньги, еще и будет брать с меня как с потерпевшего проценты якобы за их пользование?" — отметил украинец.

Он написал заявление в Киберполицию по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины "Мошенничество".

Что говорят в ПриватБанке

Там объяснили, что оплата в интернете возможна при условии владения данными карты, как СVV код и срок действия вместе с номером карты. При этом соответствующую информацию мошенники могли получить не только по неосторожности, но и более утонченными методами, в частности через камеры наблюдения на кассах магазина и недобросовестных охранников, ненадежные сайты.

Есть правила, как не потерять деньги из-за мошенников, доступные по ссылке.

"В случае, если при указанном платеже не был введен 3D-secure пароль (смс на Ваш номер телефона) — шансы обжаловать данную операцию и вернуть средства расцениваются, как высоки. Однако хотим обратить внимание на то, что рассмотрение подобных дел строго регламентировано правилами платежных систем и может занять от 45 до 120 дней. Мы, как банк-эмитент Вашей карты (банк, выпустивший карточку), выступаем в роли заявителя и прилагаем максимум усилий для того, чтобы обжаловать транзакцию и выиграть дело от банка", — подчеркнули в финучреждении.

 

ПриватБанк жалобы
Скриншот. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в ПриватБанке ответили на жалобы клиентов, проживающих в опасных регионах и не обновляющих данные, как это сделать дистанционно. Такая возможность доступна в мобильном приложении банка.

Также мы писали, что клиенты государственного "ПриватБанка" испытывают проблемы с льготной ипотечной программой "єОселя". Банк медлит с предоставлением средств, тогда как гражданам грозит потеря уплаченных авансовых средств собственникам жилья.

ПриватБанк банки банковские карты банковские счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

07:31 Кто имеет право на отсрочку и какой документ следует показывать представителям ТЦК

07:26 Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины — что насторожило

07:21 В Закарпатье подросток переплавлял уклонистов за границу — как суд наказал его мать

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на массовые мошеннические списания денег

Эксклюзив

06:46 Летний сезон в разгаре — чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в начале августа

06:30 Эмигранты не обновили данные — что их ждет

06:30 В Украине снизились цены на сою — сколько стоит тонна зерна в начале августа

06:25 В Ровенской области военком, избивший подчиненного, вышел на свободу под залог

06:10 Известно, какой будет пенсия с нынешней зарплатой в 15 тыс. и 30 тыс. грн

Эксклюзив

07:31 Кто имеет право на отсрочку и какой документ следует показывать представителям ТЦК

07:26 Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины — что насторожило

07:21 В Закарпатье подросток переплавлял уклонистов за границу — как суд наказал его мать

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на массовые мошеннические списания денег

Эксклюзив

06:46 Летний сезон в разгаре — чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в начале августа

06:30 Эмигранты не обновили данные — что их ждет

06:30 В Украине снизились цены на сою — сколько стоит тонна зерна в начале августа

06:25 В Ровенской области военком, избивший подчиненного, вышел на свободу под залог

06:10 Известно, какой будет пенсия с нынешней зарплатой в 15 тыс. и 30 тыс. грн

Новость с видео

06:08 Смертельная Тыса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе