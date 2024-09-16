ПриватБанк объяснил, как мошенники воруют деньги со счетов клиентов

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного ПриватБанка сообщают о случаях, когда с их карт исчезают большие суммы средств, как личных, так и кредитных. Один из пострадавших рассказал, что с его зарплатной и кредитной карт было снято 50 тысяч гривен без получения каких-либо уведомлений или подтверждений транзакции.

Соответствующая жалоба размещена на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Детали жалобы

Один из клиентов ПриватБанка выразил удивление тем, что служба безопасности банка не только не заблокировала подозрительную транзакцию, но и вовсе не отреагировала на нее.

"Вопрос, к работникам банка: почему, служба безопасности банка, пропустила данную процедуру, почему не было уведомления, о транзакциях, и как неизвестные персоны смогли воспользоваться средствами обеих карт?", — пишет клиент.

Специалисты ПриватБанка отмечают, что мошенники становятся все более изобретательными и могут получать информацию о карточках не напрямую, а с помощью более сложных схем. В связи с этим клиентам рекомендуют быть внимательными и строго соблюдать правила безопасного пользования платежными картами.

"Оплата в интернете возможна при условии владения данными карты, как СVV код и срок действия вместе с номером карты. Данную информацию мошенники могли получить не только по неосторожности, но и более изощренными методами (например, камеры наблюдения на кассах магазина и недобросовестные охранники, ненадежные сайты и т.п.)", — говорится в сообщении.

Скриншот: Минфин

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк по несуществующей задолженности ограничил права клиента, закрыв кредитный лимит. Украинец возмущен, ведь, проверив себя в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ), никакого долга не показал.

Мы также писали, что клиент государственного ПриватБанка пожаловался на потерю с карты средств заработной платы. Деньги были списаны банкоматом, однако не выданы.