ПриватБанк выдает испорченные евро и уверяет, что жалобы клиентов безосновательны

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на выдачу в банковских отделениях наличной валюты в изношенном состоянии. В банке уверяют, что такая валюта является действенным платежным средством.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Как отмечается в жалобе, клиентка ПриватБанка заказала наличную валюту, на что ей предоставили очень изношенные купюры.

"Заказывали наличные ЕUR в отделении банка по адресу: Киев, Лесной пр. 23. В кассе нам пытались навязать абсолютно старые, ветхие, грязные, порванные, с пятнами и какими-то посторонними надписями купюры. Такие деньги должны списываться и утилизироваться, а не выдаваться клиентам банка. Это просто ужас! И кассир провел операцию получения денег даже не предупредил, что деньги имеют ужасное состояние", — говорится в жалобе.

Женщина заметила, что очень долго пыталась выбрать из предоставленного предложения "что-нибудь приличное". В результате есть волнение, что купюры не будут принимать во время расчета.

"Но все равно купюры старые и ветхие! Теперь очень нервничаем, сможем ли со временем поменять эти купюры на гривну, ведь это связано с будущим лечением. Очень недовольны такой нечестной работой банка и таким отношением к клиентам. Это просто недопустимо", — добавила клиентка.

Объяснение ПриватБанка

В ПриватБанке отреагировали на жалобу, отметив, что отделения осуществляют выдачу валюты в рамках действующих требований Национального банка Украины (НБУ). Выдаются купюры, предварительно прошедшие проверку.

Так, все банкноты, не имеющие признаков подделки или значительного повреждения, вполне пригодны для операций выдачи, без ограничений по году выпуска купюр иностранной валюты и их номинала. В частности, банкноты долларов США, выпущенные эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине и вывод таких банкнот не планируют в ближайшее время.

"В случае если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать. Также платежные купюры можно обменять на гривну через кассу любого отделения ПриватБанка или через терминал самообслуживания", — добавили в финучреждении.

Жалоба. Источник. Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка ПриватБанка обратилась с жалобой на проблемы со снятием наличных через терминал банка за пределами страны. Она сообщила, что банкомат блокирует ее транзакцию по соображениям безопасности. При этом, как отметила женщина, ее подруга без труда сняла деньги с такой же карты.

Также писали, что ПриватБанк заблокировал счет клиента, который является военнослужащим, а прежде с его карты списали средства неизвестные из Британии. Мужчина возмущен, что банк допускает подобное.