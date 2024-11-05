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Клієнти ПриватБанку поскаржилися на проблему з євро — причина

5 листопада 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк видає зіпсовані євро і запевняє, що скарги клієнтів безпідставні
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на видачу у банківських відділеннях на готівкової валюти у дуже зношеному стані. Натомість у банку запевняють, що така валюта є дієвим платіжним засобом.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Як зазначається у скарзі, клієнтка ПриватБанку замовила готівкову валюту, на що їй надали дуже зношені купюри.

"Замовляли готівку ЕUR у відділенні банку за адресою: Київ, Лісовий пр. 23. В касі нам намагались навʼязати абсолютно старі, трухляві, брудні, порвані, з плямами і якимось сторонніми надписами купюри. Такі гроші мають списуватися і утилізуватися, а не видаватися клієнтам банку. Це просто жах! І касир провів операцію отримання грошей навіть не попередив, що гроші мають жахливий стан", — йдеться у скарзі.

Жінка зауважила, що дуже довго намагалась вибрати з наданої пропозиції "щось пристойне". У результаті — є хвилювання, що купюри не будуть приймати під час розрахунку.

"Але все одно купюри старі та трухляві! Тепер дуже нервуємо, чи зможемо з часом поміняти ці купюри на гривню, адже це пов’язано з прийдешнім лікуванням. Дуже незадоволені такою нечесною роботою банку і таким ставленням до клієнтів. Це просто неприпустимо", — додала клієнтка.

Пояснення ПриватБанку

У ПриватБанку відреагували на скаргу, зазначивши, що відділення здійснюють видачу валюти в рамках чинних вимог Національного банку України (НБУ). Видаються купюри, які попередньо пройшли перевірку.

Так, всі банкноти, які не мають ознак підробки чи значного пошкодження, цілком придатні для операцій, без жодних обмежень щодо року випуску купюр іноземної валюти і їх номіналу. Зокрема, банкноти доларів США, випущені емітовані з 1996 по 2013 рік, перебувають в обігу в Україні і виведення таких банкнот не планують найближчим часом.

"У разі, якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись її приймати. Також платіжні купюри можна обміняти на гривню через касу будь-якого відділення ПриватБанку або через термінал самообслуговування", — додали у фінустанові.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело. Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка ПриватБанку звернулася зі скаргою на проблеми зі зняттям готівки через термінал банку за межами країни. Вона повідомила, що банкомат блокує її транзакцію з міркувань безпеки. При цьому, як зазначила жінка, її подруга без труднощів зняла гроші з такої ж картки.

Також писали, що ПриватБанк заблокував рахунок клієнта, який є військовослужбовцем, а перед тим з його карти списали кошти невідомі з Британії. Чоловік обурений, що банк допускає подібне.

ПриватБанк валюта гроші банки євро

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