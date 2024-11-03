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Клиенты ПриватБанка не могут снять деньги за границей — детали

3 ноября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Украинцы за границей жалуются на проблемы со снятием средств с карт ПриватБанка — детали
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиентка государственного ПриватБанка обратилась с жалобой на проблемы с снятием наличных через терминал банка за пределами страны. Она сообщила, что банкомат блокирует ее транзакцию по соображениям безопасности. При этом, как отметила женщина, ее подруга без труда сняла деньги с такой же карты.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Детали жалобы

Согласно жалобе, клиентка пыталась снять деньги с карты "Универсальная". Она также отметила, что ее подруга без проблем получает наличные деньги со своей карты в том же терминале банка, не прибегая к дополнительным мерам безопасности.

"Я не могу снимать средства за границей с этой карты в кассе банка через терминал, поскольку мне отклоняет транзакцию в целях безопасности. Я просила поддержку отключить эту опцию безопасности, так как она делает невозможным пользование картой, но в поддержке мне сообщили что это вроде бы невозможно", — рассказала женщина.

В то же время клиентка подчеркнула, что проблемы с выводом денег не возникали при использовании карт других украинских банков.

"Средства снимаются без каких-либо ограничений безопасности", — сказала она.

ПриватБанк отреагировал на жалобу клиентки, сообщив, что их специалисты уже занимаются проверкой предоставленной информации и анализом ситуации.

Клиенты жалуются на ПриватБанк
Жалоба на ПриватБанк. Скриншот: Минфин

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк заблокировал счет клиента, являющегося военнослужащим, а перед тем с его карты списали средства неизвестные из Британии. Муж возмущен, что от клиентов для работы с банком требуют ряд документов, идентификацию, а на списание средств неизвестными бумажная бюрократия и строгие правила банка не распространяются.

Мы также писали, что ПриватБанк дает возможность совершать мошеннические сделки. В этом уверяет один из клиентов, столкнувшийся с неприятным опытом отделения банка.

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