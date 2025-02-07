Перевод валюты с карты ПриватБанка — о каких нюансах нужно знать в 2025

Банковское приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" начали жаловаться на трудности при переводе валютных средств с карты на карту. Финучреждение усложнило осуществление соответствующих операций.

О таком случае говорится в одном из сообщений на сайте "Минфин".

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Гражданин рассказал, что хотел быстро перевести валюту через приложение "Приват24" своей жене, однако процедура оказалась довольно сложной и заняла несколько часов.

Так, во время операции мужчина получил сообщение о необходимости подтверждения своих родственных связей с женой, хотя соответствующий факт указывал восемь лет назад во время личного визита в банк.

Из-за такого требования обратился к оператору, позвонив на номер на 3700. Представитель банка неоднократно пытался заполнить форму по инструкции, однако каждый раз возникала ошибка системы относительно размера прикрепленного файла свидетельства о браке. Он не может превышать 10 МБ, хотя на самом деле он меньше 5 МБ. Он через чат отправил оператору указанное свидетельство множество раз в разных форматах и разным размером (4,7 МБ, 4,9 МБ, 5 МБ), однако ничего из этого не помогло.

Клиенту нужно было отправить валюту, поэтому он потратил время еще на двух операторов, однако они так же зафиксировали аналогичную ошибку и не смогли ничем помочь.

Удалось ли решить проблему клиенту

В итоге мужчина начал самостоятельно решать проблему. Для этого долго заполнял форму через чат-поддержку на официальном сайте, однако и там в самом конце получил сообщение, что повторное обращение в чат не сможет ускорить уладить вопрос и текущую сессию завершили.

"Вопрос: почему об этом не сообщается в начале чата, чтобы я не тратил свое время и не заполнял все данные из свидетельства вручную (а там только название государственного органа, выдавшего свидетельство, занимает три строки)? Оставил жалобу с помощью звонка на 3700 относительно крайне тупой работы системы, с которой три (!) специалисты банка провозились суммарно два часа времени", — сообщил он.

Гражданин отметил, что подтверждение родственной связи не было финальной задачей, а лишь одним из многих шагов на пути к элементарному переводу с карты на карту в 2025 году.

"Вывод: разработчики алгоритма подтверждения родственной связи, которые были наняты государственным банком, со своей стороны (намеренно или нет) сделали так, чтобы вы не смогли перевести валюту собственному родственнику. Кто проверял работоспособность этой системы при приемке выполненных IT-"специалистами" работ — также некомпетентен. Сейчас вопрос так и не решен. Что делать дальше — не представляю", — сообщил клиент.

Скриншот. Источник: Минфин

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