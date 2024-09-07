ПриватБанк объяснил, как клиентам отказаться от кредитного лимита

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, как клиентам отказаться от кредитного лимита. С такой просьбой обращаются сами украинцы, не желая иметь и намека на возможность оформления кредитов.

Об этом говорится на странице банка Facebook.

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Нежелание клиентов ПриватБанка иметь кредитный лимит

Клиентка банка пожаловалась на установление кредитного лимита без ее согласия. Женщина пенсионного возраста обратилась в банк через социальные сети с таким вопросом.

"Мне установили кредитный лимит без моего согласия. Могу ли я от него отказаться?", — говорится в обращении.

Украинка допустила необходимость перевода пенсии в другой банк во избежание кредитной линии. Она подчеркнула, что никогда не брала кредиты и не предполагает такой возможности.

"Я пенсионерка с минимальной пенсией. Обязательно ли, чтобы не иметь кредитной линии переводить пенсию в другой банк? Я никогда не брала кредитов и не хочу начинать", — заявила клиентка.

Объяснение банка, как отказаться от кредитного лимита

В ответе представитель ПриватБанка пояснил, что по условиям договора кредитная карта предусматривает наличие кредитного лимита.

"Кредитная карта предусматривает наличие кредитного лимита по условиям договора. Банк анализирует информацию и может увеличивать или уменьшать кредитный лимит на карте", — сообщил он.

В то же время, в банке предложили альтернативное решение для клиентов, крайне не желающих иметь даже возможность кредитного лимита.

"Если вы хотите иметь именно дебетовую карту, можно открыть "Карту для выплат" — эта карта не предусматривает наличие кредитного лимита", — сообщили в финучреждении.

Источник: страница ПриватБанка в Facebook

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк может заблокировать счета клиентов при выводе депозитов. Клиенты утверждают, что все обвинения банка безосновательны.

Также клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказали, какие могут возникнуть проблемы в случае обращения за операцией инкассо. Мужчину заставили ждать выполнения услуги с начала года и ситуация до сих пор не разрешилась.