ПриватБанк объяснил, как клиентам отказаться от кредитного лимита

Клиенты ПриватБанка могут отказаться от кредитных лимитов — как это сделать
В государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, как клиентам отказаться от кредитного лимита. С такой просьбой обращаются сами украинцы, не желая иметь и намека на возможность оформления кредитов.
Об этом говорится на странице банка Facebook.
Нежелание клиентов ПриватБанка иметь кредитный лимит
Клиентка банка пожаловалась на установление кредитного лимита без ее согласия. Женщина пенсионного возраста обратилась в банк через социальные сети с таким вопросом.
"Мне установили кредитный лимит без моего согласия. Могу ли я от него отказаться?", — говорится в обращении.
Украинка допустила необходимость перевода пенсии в другой банк во избежание кредитной линии. Она подчеркнула, что никогда не брала кредиты и не предполагает такой возможности.
"Я пенсионерка с минимальной пенсией. Обязательно ли, чтобы не иметь кредитной линии переводить пенсию в другой банк? Я никогда не брала кредитов и не хочу начинать", — заявила клиентка.
Объяснение банка, как отказаться от кредитного лимита
В ответе представитель ПриватБанка пояснил, что по условиям договора кредитная карта предусматривает наличие кредитного лимита.
"Кредитная карта предусматривает наличие кредитного лимита по условиям договора. Банк анализирует информацию и может увеличивать или уменьшать кредитный лимит на карте", — сообщил он.
В то же время, в банке предложили альтернативное решение для клиентов, крайне не желающих иметь даже возможность кредитного лимита.
"Если вы хотите иметь именно дебетовую карту, можно открыть "Карту для выплат" — эта карта не предусматривает наличие кредитного лимита", — сообщили в финучреждении.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк может заблокировать счета клиентов при выводе депозитов. Клиенты утверждают, что все обвинения банка безосновательны.
Также клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказали, какие могут возникнуть проблемы в случае обращения за операцией инкассо. Мужчину заставили ждать выполнения услуги с начала года и ситуация до сих пор не разрешилась.
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