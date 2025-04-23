Ощадбанк позволит сэкономить 25% — за какую услугу можно платить меньше

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" получили возможность экономить на услугах по доставке посылок от украинского почтового оператора "Укрпочта". Гражданам гарантируют мгновенную скидку.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Подробнее об условиях скидки от Ощадбанка

Как отметил руководитель банка, держатели карт Ощадбанка отныне могут существенно экономить, пользуясь услугами по доставке от Укрпочты. Так, почтовый оператор предоставил клиентам государственного финучреждения промокод 0010-0011-1728, который гарантирует скидку.

Согласно условиям акции, клиенты смогут получить мгновенную скидку в 25% от:

тарифа "Базовый";

тарифа "Приоритетный".

Как известно, тариф "Базовый" является наиболее оптимальным по стоимости на рынке почтовых перевозок, а посылки по тарифу "Приоритетный" обрабатывают с ускоренным приоритетом и доставляют в кратчайший промежуток времени.

Тарифы на услуги. Источник: Укрпочта

Как воспользоваться скидкой на почте

Для того, чтобы клиенты могли воспользоваться соответствующей акцией от Ощадбанка и Укрпочты, необходимо:

показать оператору в почтовом отделении промокод на скидку;

осуществить расчет любой картой Ощадбанка за услугу по доставке;

получить мгновенную скидку в 25%.

Глава правления Ощадбанка добавил, что соответствующий промокод, гарантирующий скидку на услуги по доставке от Укрпочты, будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Напомним, ранее клиентов Ощадбанка предупредили о проблемах, которые могут возникнуть из-за перепродажи мобильными операторами неактивных номеров. Там дали рекомендации, как избежать неприятностей.

Также мы писали о том, какие в Ощадбанке недоступны финансовые операции по денежным переводам. Речь идет о некоторых переводах валюты.