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Клиенты Ощадбанка теряют доступ к своим средствам — какая причина

11 августа 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Ощадбанк ограничивает доступ к личным средствам своих клиентов — детали
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государственный Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к своим средствам во время обычных карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.

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Детали жалобы

Клиентка Ощадбанка рассказала, что попыталась снять наличные с карты, но операция не прошла успешно. После этого она обратилась в службу поддержки банка, где ей посоветовали лично посетить отделение по решению вопроса.

"Хотела снять средства с карты, однако столкнулась с ситуацией, когда не удалось этого сделать. При звонке в поддержку банка меня отправили в отделение", — написала женщина.

После нескольких часов ожидания в отделении Ощадбанка клиентке объяснили, что ограничения на ее карту были введены из-за жалоб на одну из транзакций. Оказалось, что подозрительной оказалась операция, которую она сама совершила с другой карты.

"По факту, мне сказали, что была жалоба по операции и типу поэтому есть ограничения. Однако операция по которой возникли вопросы, это перевод собственных средств себе же со счета другого своего банка. Итак, доступа к средствам до сих пор нет, менеджер не помогла ничем и сказала, что средств я не получу", — пожаловалась украинка.

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Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, Ощадбанк рекомендует клиентам обращаться в правоохранительные органы в связи с невыдачей денег из банкоматов и только после расследования обещает вернуть средства. Подобные случаи приобретают массовость.

Также мы писали, что военнослужащие жалуются на дискриминацию в Ощадбанке при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.

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