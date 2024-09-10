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Клиенты Ощадбанка жалуются на трудности с закрытием счетов — детали жалобы

10 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк сделал сложной процедуру закрытия счетов — каких именно
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" жалуются на сложность с закрытием некоторых карточных счетов и некомпетентность работников, предоставляющих недостоверную информацию по этому поводу. Оказывается, закрытие кредитных карт возможно только в том отделении, где были выданы.

Об этом говорится на сайте "Минфин".

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Одна из клиенток пожаловалась на финучреждение, рассказав о неприятном опыте сотрудничества с банком.

Она отметила, что имела зарплатную карту этого банка, в дополнение к ней была оформлена кредитная. Около полугода женщина перестала пользоваться этими карточками совсем, поскольку уволилась с той работы, по которой были начисления.

То есть карты лежали без дела, однако когда пришло сообщение, что вскоре изменятся условия договора, и с кредитной карты, а именно с кредитного лимита, будут снимать комиссию за обслуживание, решила их закрыть и забыть о них.

Для этого позвонила по телефону на "горячую линию", чтобы узнать, обязательно ли закрывать карточки в том отделении, где были открыты, ведь на карточках нет денег и задолженности, по кредитному лимиту также. Там уверили, что в любом отделении можно закрыть.

Когда женщина пошла в одно из ближайших, провела два часа в очереди, оказалось, что информация с "горячей линии" была ложная.

"Обратилась я в ближайшее, пробыла около 2 часов в очереди, и оказалось, что закрыть они никак не могут, надо только там, где открывали. На мой вопрос, почему контакт-центр отвечает иначе, ответили, что там работают не совсем компетентные люди, и что единственное, чем мне могут помочь, это закрыть только зарплатную карту, а кредитную ну никак", — подчеркнула клиентка.

Она добавила, что на официальном сайте указано, что отделение работает без перерыва, а на самом деле перерыв есть, с 13 до 14 часов. То есть речь идет о полном несоответствии информации на официальных ресурсах банка с происходящим на самом деле.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на бездействие сотрудников финучреждения. В частности, на то, что банк не может защитить средства.

Также мы писали, что мужчина потерял 39,7 тыс. гривен со счета и обратился в Ощадбанк с просьбой вернуть средства, указывая на мошенничество. Однако банк отказал, ссылаясь на то, что сделки были выполнены через "Ощад 24/7" с использованием правильных всех необходимых реквизитов.

Ощадбанк банки финансы счета деньги

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