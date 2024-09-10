Ощадбанк зробив складною процедуру закриття рахунків — яких саме

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" скаржаться на складність із закриттям деяких карткових рахунків та некомпетентність працівників, які надають недостовірну інформацію з приводу цього. Виявляється, закриття кредитних карток можливе виключно в тому відділені, де були видані.

Про це йдеться на сайті "Мінфін".

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Одна із клієнток поскаржилася на фінустанову, розповівши про неприємний досвід співпраці з банком.

Вона зазначила, що мала зарплатну картку цього банку, в додаток до неї було оформлено кредитну. Близько пів року жінка перестала користуватись цими картками зовсім, оскільки звільнилась з тієї роботи, з якої були нарахування.

Тобто картки лежали без діла, однак коли прийшло повідомлення, що незабаром зміняться умови договору, і з кредитної картки, а саме з кредитного ліміту, будуть знімати комісію за обслуговування, вирішила їх закрити.

Для цього зателефонувала на "гарячу лінію", щоб дізнатись, чи обов'язково закривати картки в тому відділенні, де були відкриті, адже на картках немає грошей та заборгованості, за кредитним лімітом також. Там запевнили, що у будь-якому відділенні можна закрити.

Коли жінка пішла в одне з найближчих, провела дві години у черзі, виявилось, що інформація з "гарячої лінії" була неправдива.

"Звернулась я у найближче, пробула близько 2 годин в черзі, і виявилось, що закрити вони ніяк не можуть, треба тілько там де відкривали. На моє запитання, чому контакт-центр відповідає інакше, відповіли що там працюють не зовсім компетентні люди, і що єдине, чим мені можуть допомогти, це закрити тільки зарплатну картку, а кредитну ну ніяк", — наголосила клієнтка.

Вона додала, що на офіційному сайті вказано, що відділення працює без перерви, а насправді перерва є, з 13 до 14 години. Тобто йдеться про повну невідповідність інформації на офіційних ресурсах банку з тим, що відбувається насправді.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на бездіяльність співробітників фінустанови. Зокрема на те, що банк не може захистити кошти.

Також ми писали, що чоловік втратив 39,7 тис. гривень з рахунку та звернувся до Ощадбанку з проханням повернути кошти, вказуючи на шахрайство. Проте банк відмовив, посилаючись на те, що операції були виконані через "Ощад 24/7" із використанням правильних всіх необхідних реквізитів.