Почему суд не помог клиенту Ощадбанка вернуть списанные более 100 тыс. грн — детали дела

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного Ощадбанка посетовал, что с его карточного счета было списано 103 950 гривен без его согласия. Однако в отделении финучреждения заявили, что транзакция проведена корректно, используя все необходимые реквизиты. Несмотря на это, мужчина требует вернуть деньги.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Детали дела

Отмечено, что 7 ноября 2022 мужчина обнаружил, что с его счета в Ощадбанке списали 103 950 гривен. Обратившись в ближайшее отделение, он получил ответ, что операция выполнена корректно с использованием всех необходимых реквизитов.

Не соглашаясь с таким объяснением, мужчина подал заявление в полицию. На основе его обращения было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Кроме того, он направил письмо в Национальный банк Украины с просьбой проверить факт невозвращения средств, которые считает безосновательно списанными. Однако регулятор подтвердил, что транзакция проведена в соответствии с требованиями и с применением всех необходимых данных.

Что решил суд

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска по взысканию средств из Ощадбанка, признав его требования необоснованными. Суд установил, что ответственность за спорные транзакции, проведенные 6 ноября 2022 года, лежит на истце, поскольку его обращение в банк было зафиксировано только 8 ноября 2022, то есть после осуществления этих операций.

Также суд отметил, что внесение в ЕРДР сведений об уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество) не является доказательством неправомерности действий банка, поскольку окончательного решения в уголовном производстве на момент рассмотрения дела не было. Представитель ответчика отметил, что часть средств — 45 тысяч гривен — была перечислена на собственную карточку клиента, что также подтверждает корректность выполненных операций.

Напомним, для закрытия карты Ощадбанка клиент должен лично обратиться в отделение банка с документами и подать заявление на деактивацию счета. Такая процедура создает трудности для многих украинцев, особенно для тех, кто из-за полномасштабной войны оказался за границей, но до сих пор имеет средства на счетах в банке.

Мы также писали, что пенсионерка осталась без 26,4 тысяч гривен, которые исчезли с ее счета в Ощадбанке. Впоследствии выяснилось, что деньги были похищены мошенниками. Однако суд не помог женщине вернуть деньги.