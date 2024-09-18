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Клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы со снижением кредитного лимита

18 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк игнорирует просьбу клиента снизить кредитный лимит — детали жалобы
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент государственного учреждения "Ощадбанк" пожаловался на усложненную процедуру снижения кредитного лимита. В частности, ему пришлось несколько раз обращаться лично в отделение банка, однако его просьбу так и не выполнили.

Об этом говорится в одной из жалоб на сайте Minfin, где оставляют отзывы о деятельности банков.

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Как рассказал один из клиентов, элементарная просьба по снижению кредитного лимита в Ощадбанке оказалась целым испытанием. Представители финучреждения не заинтересованы в оперативном решении вопроса. Мужчине пришлось несколько раз обращаться в банк, где работники не жалеют времени своих клиентов.

"Придя в банк 10.09.2024, написал заявление на уменьшение кредитного лимита. Менеджер по фамилии Л***о В.В. приняла ее, подписала у заместителя управляющего отделением, но будучи некомпетентным, как одна и другая подали ее я так понимаю на главное управление. Прошло 3 дня. Как оказалось заявление, главный офис Ощадбанка не принял, так как мною была допущена ошибка, а именно указано недостаточной информации паспортных данных. Пришел 13.09.2024 написал заявление об уменьшении кредитного лимита повторно. Менеджер Л***о В.В. ее приняла и обещала перезвонить в случае форсмажорных обстоятельств. Понедельник 16.09.2024, 12:00 проверяю уменьшили ли по заявлению кредитный лимит. Так все осталось по старому", написал он.

Мужчина отметил, что ему приставили личного менеджера, но даже такой шаг не сдвинул с мертвой точки просьбу снизить кредитный лимит на банковской карте. Он возмущен таким качеством услуг со стороны государственного банка.

"Как оказалось у меня есть личный менеджер — это Наталья. Перезвонив ей, объяснив ситуацию обещала разобраться и перезвонить. Прошло 4 часа, видимо забыла... Поэтому... Прошу вмешаться в возникшую ситуацию, хотелось бы получить адекватных объяснений почему??? Это халатность и некомпетентность, это целенаправленный пофигизм центрального офиса, а нижнее звено ни к чему. Что это за бардак. Ответ хочу получить либо от менеджеров (они знают, о ком я), либо в письменном виде на мою почту", — добавил клиент.

 

Сбербанк жалобы
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиент Ощадбанка, являющегося пенсионером, пожаловался на блокировку всей суммы на счете. В банке дали объяснение, почему на 100% закрывают доступ к пенсионным счетам.

Также сообщалось, что Ощадбанк дал объяснение клиентам относительно срока действия платежных карточек, который подходит к концу 30 сентября 2024 года. С таким вопросом обращаются граждане.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета

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