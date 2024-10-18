Ощадбанк взимает со счетов деньги за отклоненные операции — детали жалобы

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного учреждения "Ощадбанк" рассказала о схеме, по которой банк списывает комиссию при оплате через терминал. Со счетов граждан списывают средства за так называемую "обработку авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток".

Об этом говорится на странице банка в Facebook.

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Как отметила женщина, государственный банк придумал новую схему наживы на клиентах. Так, если необходимо оплатить определенную сумму и не будет хватать на счету хотя бы одной гривны — операция будет отклонена и списана комиссия с карты за указанную неправильную сумму.

"Придумали новую схему вымогательства с людей. Например, у вас на карточке 1000 грн. Вы пытаетесь оплатить через терминал покупку на 1001 грн. Вам выдает ошибку — операция отклонена. Вы делаете еще одну попытку. Вдруг что-то пошло не так. Снова операция отклонена. И за каждую такую попытку Ощадбанк будет воровать деньги с вашей карты. В виде комиссии три раза украдет. И за каждую такую ​​попытку Ощадбанк будет воровать деньги с вашей карты. В виде комиссии. Три попытки — три раза украдет. Пять попыток — пять раз украдет", — написала клиентка.

Женщина возмущена, ведь клиентов не ставят в известность, и о списанных средствах можно будет узнать по всем отклоненным операциям только после того, как будет проверен баланс.

"А называют они это — комиссия при обработке авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток", — подчеркнула женщина.

Что говорят в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отреагировал на жалобу, отметив, что комиссия за неуспешный авторизационный запрос предусмотрена тарифами банка, с которыми можно ознакомиться на сайте банка в открытом доступе. Он опубликовал ссылку с тарифной сеткой.

Также объяснил, сколько взимают за неправильное введение суммы. Так, первый запрос в сутки на сумму, превышающую остаток, не тарифицируется, а каждый последующий запрос тарифицируется в размере 3 гривны.

Там посоветовали, прежде чем вводить сумму, проверить баланс на счете, чтобы не переплачивать излишне.

"Рекомендуем проверять остаток бесплатно в приложении Ощад, которое занимает всего несколько секунд, и вы будете всегда знать доступную сумму для проведения платежей", — добавили в банке.

Жалоба. Источник: соцсети Ощадбанка

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на потерю денег из-за комиссии. Это может произойти, если счет остается неактивным.

Также мы писали, что клиенты банка жалуются на проблемы с закрытием кредитных карт. В частности, если процедуру они хотят осуществить не в том же отделении, где их раньше получали.