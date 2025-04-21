Оплата коммуналки через Ощадбанк — что должны знать украинцы

Девушка проходит мимо отделения Ощадбанка. Фото: УНИАН

У клиентов государственного Ощадбанка возникают трудности с оплатой коммунальных счетов. С проблемой столкнулись украинцы, которые пользовались терминалом самообслуживания.

Об этом говорится на портале Минфин в разделе, где украинцы оставляют отзывы о работе финансовых учреждений страны.

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Что известно

По словам одной из клиенток Ощадбанка, она оплачивала коммунальные услуги через терминал самообслуживания. Она несколько раз вносила средства, но неудачно. Причина - не хватило пару гривен, поэтому оплата не зачислилась.

Зато банк за отмененные операции списал с женщины деньги. Каждая неправильная введенная сумма обошлась клиентке в три гривны.

"Осуществляла оплату за коммунальные услуги, услуга была неуспешная, я повторила, и снова неуспешно. Не заметила, что указала большую сумму, чем была на счету, так вот, за не успешный перевод списано три грн", — говорится в сообщении женщины.

Банк не отреагировал на жалобу украинки, однако другие пользователи в комментариях отметили, что женщина заплатила тариф, который банк взимает при обработке авторизованного запроса на сумму, которая больше доступного остатка.

"Речь идет не о комиссии. В тарифах указано, что если проводить операцию и сумма операции больше имеющегося остатка на счете, то начиная со второй попытки и дальше - снимает по три грн", — написал один из пользователей.

Напомним, что в апреле 2025 года Ощадбанк установил новые тарифы для ряда банковских операций. Так, изменились условия для корпоративных клиентов банка.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк может без предупреждения заблокировать счета пенсионерам. Все якобы для того, чтобы защитить клиентов от мошенников.