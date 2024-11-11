Ощадбанк не засчитывает пенсии клиентам — детали судебного дела

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с зачислением средств: женщина сообщила, что банк не засчитал ей пенсию в размере 1 689 гривен. Более того, в течение длительного времени с ее счета неизвестные сняли средства на сумму 118 602 гривен.

Об этом говорится в решении Ленинского районного суда Николаева (юридическое название суда).

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Детали судебного дела

Клиенты Ощадбанка продолжают обращать внимание на проблемы с обслуживанием счетов. Женщина, получившая выписку по счету, обнаружила, что во время ее болезни со счета без ее ведома снимались значительные суммы до 5 августа 2022 года, что составило 118 602 гривны. Она сообщила, что поэтому не имела возможности покупать необходимые продукты и лекарства и оплачивать уход, из-за чего требует от банка компенсацию морального ущерба в размере 100 тысяч гривен.

Ощадбанк в ответ сообщил, что клиентка регулярно посещала отделения и снимала средства в течение 2019-2022 годов. Проблема с доступом к средствам возникла в мае 2023 года, после чего клиент обратилась на горячую линию банка. Впоследствии, 27 июня 2023, после предоставления необходимых документов, банк выдал ей 95 тысяч гривен со счета.

Что решил суд

Суд отказал женщине в удовлетворении иска, поскольку она подала его в обособленное подразделение АО "Ощадбанк", не имеющее статуса юридического лица. Согласно процессуальному законодательству, филиал не может выступать ответчиком по таким делам.

Суд также не принял во внимание утверждение истицы о том, что с ее счета было снято 118 602 гривны неизвестными лицами, поскольку она не предоставила никаких веских доказательств в подтверждение своих слов. В частности, к делу не были приобщены заявления в полицию об исчезновении средств, обращений к руководству АО "Ощадбанк", а также не было заявлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы для подтверждения подписей на заявках о снятии наличных.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк лишил доступа одну из своих клиенток к пенсионным средствам. Женщина за три месяца так и не дождалась разблокировки, потому написала жалобу.

Также мы писали, что Ощадбанк продолжает блокировать счета гражданам в рамках законодательных норм, в том числе из-за непогашенных кредитов. Клиенты жалуются, ведь такие ограничения касаются и проживающих на временно оккупированных территориях.