Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги arrow

Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги

11 ноября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Ощадбанк не засчитывает пенсии клиентам — детали судебного дела
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с зачислением средств: женщина сообщила, что банк не засчитал ей пенсию в размере 1 689 гривен. Более того, в течение длительного времени с ее счета неизвестные сняли средства на сумму 118 602 гривен.

Об этом говорится в решении Ленинского районного суда Николаева (юридическое название суда).

Читайте также:

Детали судебного дела

Клиенты Ощадбанка продолжают обращать внимание на проблемы с обслуживанием счетов. Женщина, получившая выписку по счету, обнаружила, что во время ее болезни со счета без ее ведома снимались значительные суммы до 5 августа 2022 года, что составило 118 602 гривны. Она сообщила, что поэтому не имела возможности покупать необходимые продукты и лекарства и оплачивать уход, из-за чего требует от банка компенсацию морального ущерба в размере 100 тысяч гривен.

Ощадбанк в ответ сообщил, что клиентка регулярно посещала отделения и снимала средства в течение 2019-2022 годов. Проблема с доступом к средствам возникла в мае 2023 года, после чего клиент обратилась на горячую линию банка. Впоследствии, 27 июня 2023, после предоставления необходимых документов, банк выдал ей 95 тысяч гривен со счета.

Что решил суд

Суд отказал женщине в удовлетворении иска, поскольку она подала его в обособленное подразделение АО "Ощадбанк", не имеющее статуса юридического лица. Согласно процессуальному законодательству, филиал не может выступать ответчиком по таким делам.

Суд также не принял во внимание утверждение истицы о том, что с ее счета было снято 118 602 гривны неизвестными лицами, поскольку она не предоставила никаких веских доказательств в подтверждение своих слов. В частности, к делу не были приобщены заявления в полицию об исчезновении средств, обращений к руководству АО "Ощадбанк", а также не было заявлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы для подтверждения подписей на заявках о снятии наличных.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк лишил доступа одну из своих клиенток к пенсионным средствам. Женщина за три месяца так и не дождалась разблокировки, потому написала жалобу.

Также мы писали, что Ощадбанк продолжает блокировать счета гражданам в рамках законодательных норм, в том числе из-за непогашенных кредитов. Клиенты жалуются, ведь такие ограничения касаются и проживающих на временно оккупированных территориях.

деньги мошенничество судебные решения Ощадбанк банки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Возвращают ли право на авто после обновления данных в ТЦК

06:30 В Украине упали цены на пшеницу — сколько стоит зерно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

06:22 ТЦК стучится в дверь — адвокат ответила, нужно ли открывать

06:10 Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги

06:00 Два года свободы — Украина вспоминает возвращение Херсона

05:50 Гривна укрепилась на валютном рынке — курс НБУ на понедельник

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

05:37 Пенсии до 100 тыс. грн не будет — почему урежут выплаты силовикам

06:30 Возвращают ли право на авто после обновления данных в ТЦК

06:30 В Украине упали цены на пшеницу — сколько стоит зерно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

06:22 ТЦК стучится в дверь — адвокат ответила, нужно ли открывать

06:10 Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги

06:00 Два года свободы — Украина вспоминает возвращение Херсона

05:50 Гривна укрепилась на валютном рынке — курс НБУ на понедельник

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

05:37 Пенсии до 100 тыс. грн не будет — почему урежут выплаты силовикам

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили