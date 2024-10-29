Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиенты Ощадбанка жалуются на искусственный ввод в долги — детали arrow

Клиенты Ощадбанка жалуются на искусственный ввод в долги — детали

29 октября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк искусственно вводит в долги клиентов — что нужно знать
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиентка государственного финучреждения "Ощадбанк" рассказала об искусственном введении в долги из-за особенностей зачисления финансов. При этом расчет по кредиту произвела своевременно.

Об этом говорится на портале Minfin.

Читайте также:

Почему может возникнуть долг перед Ощадбанком

Как говорится в сообщении, клиентка Ощадбанка решила воспользоваться кредитными средствами с карты и беспокоилась о своевременном возврате средств. Она узнала дату, до которой нужно уплатить, и внесла необходимую сумму денег.

Однако впоследствии оказалось, что Ощадбанк не зачислил своевременно средства и ввел женщину в задолженность.

"Имея кредитную карточку от банка я воспользовалась кредитными средствами. Согласно условиям договора с банком, я должна была бы уплатить эту задолженность до 26.10 включительно. 25.10 около 11 утра путем р2р-перевода я полностью погасила задолженность. Средства сразу отразились на счете и в истории операций. Я со спокойной душой. Однако, 27.10 я получаю смс о просроченной задолженности, как оказалось банк средства на карте показал, но почему-то решил не проводить платеж! Уважаемые, это как так?", — рассердилась клиентка.

Женщина утверждает, что если бы средства на карту не зашли, то успела бы решить соответствующий вопрос до дедлайна, однако сумма была указана на балансе карты.

Она обратилась в банк, где заявили, что имеют право проводить платежи до двух суток, это привычная процедура банка. Украинка считает это обманом со стороны банка, ведь речь идет о р2р-переводе. Оплата была произведена не через кассу, и не через реквизиты.

"И сумма сразу отразилась на карточке, так что я считаю что полностью выполнила условия договора с банком, но этот банк решил содрать с меня проценты и еще испортить мне кредитную историю и нервы! Никогда никому не рекомендую связываться с этой шарагой. Еще добавлю: куча непонятных платежей: то за обслуживание карточки, которой я не пользуюсь, то за смс информирование и тд. Не банк, а сбор мошенников!", — резюмировала клиентка.

Банк не дал ответа на жалобу.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на списание средств. Один из клиентов потерял 43,8 тыс. гривен с двух счетов и требует от банка вернуть деньги и остановить начисление процентов. Однако финучреждение отказало в возврате.

Также мы писали, что украинцы сетуют на массовое закрытие отделений Ощадбанка в стране. В то время, как некоторые услуги не предоставляют дистанционно, требуют прибыть в отделение лично.

банковские счета деньги кредиты Ощадбанк банки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:02 Холода наступают — какая погода будет в Одессе 30 октября

22:59 Минздрав ввел санкции против руководителей МСЭК — что запретили

22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантское время

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

22:30 Деньги или повестка — в Одессе судили работника ТЦК

22:28 В Харькове слышны взрывы — что известно

22:27 Дополнительные выплаты военным — сколько бойцы получали в октябре

Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

23:02 Холода наступают — какая погода будет в Одессе 30 октября

22:59 Минздрав ввел санкции против руководителей МСЭК — что запретили

22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантское время

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

22:30 Деньги или повестка — в Одессе судили работника ТЦК

22:28 В Харькове слышны взрывы — что известно

22:27 Дополнительные выплаты военным — сколько бойцы получали в октябре

21:48 Тысяча от Зеленского — в правительстве назвали цель зимних выплат

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Text

17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

Text

13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре