Ощадбанк искусственно вводит в долги клиентов — что нужно знать

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного финучреждения "Ощадбанк" рассказала об искусственном введении в долги из-за особенностей зачисления финансов. При этом расчет по кредиту произвела своевременно.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Как говорится в сообщении, клиентка Ощадбанка решила воспользоваться кредитными средствами с карты и беспокоилась о своевременном возврате средств. Она узнала дату, до которой нужно уплатить, и внесла необходимую сумму денег.

Однако впоследствии оказалось, что Ощадбанк не зачислил своевременно средства и ввел женщину в задолженность.

"Имея кредитную карточку от банка я воспользовалась кредитными средствами. Согласно условиям договора с банком, я должна была бы уплатить эту задолженность до 26.10 включительно. 25.10 около 11 утра путем р2р-перевода я полностью погасила задолженность. Средства сразу отразились на счете и в истории операций. Я со спокойной душой. Однако, 27.10 я получаю смс о просроченной задолженности, как оказалось банк средства на карте показал, но почему-то решил не проводить платеж! Уважаемые, это как так?", — рассердилась клиентка.

Женщина утверждает, что если бы средства на карту не зашли, то успела бы решить соответствующий вопрос до дедлайна, однако сумма была указана на балансе карты.

Она обратилась в банк, где заявили, что имеют право проводить платежи до двух суток, это привычная процедура банка. Украинка считает это обманом со стороны банка, ведь речь идет о р2р-переводе. Оплата была произведена не через кассу, и не через реквизиты.

"И сумма сразу отразилась на карточке, так что я считаю что полностью выполнила условия договора с банком, но этот банк решил содрать с меня проценты и еще испортить мне кредитную историю и нервы! Никогда никому не рекомендую связываться с этой шарагой. Еще добавлю: куча непонятных платежей: то за обслуживание карточки, которой я не пользуюсь, то за смс информирование и тд. Не банк, а сбор мошенников!", — резюмировала клиентка.

Банк не дал ответа на жалобу.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на списание средств. Один из клиентов потерял 43,8 тыс. гривен с двух счетов и требует от банка вернуть деньги и остановить начисление процентов. Однако финучреждение отказало в возврате.

Также мы писали, что украинцы сетуют на массовое закрытие отделений Ощадбанка в стране. В то время, как некоторые услуги не предоставляют дистанционно, требуют прибыть в отделение лично.