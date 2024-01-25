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Клиенты Ощадбанка могут остаться без денег — касается одной категории

25 января 2024 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк закроет доступ к счетам — коснется одной категории украинцев
Банковская карта Ощадбанка. Фото: oschadbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине продолжается обязательная идентификация пенсионеров, получающих выплаты через государственное финучреждение "Ощадбанк". Ее нужно пройти не всем, только одна категория граждан может лишиться доступа к счетам.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) на странице соцсети Facebook.

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По данным ПФУ, необходимость подтверждения данных касается пожилых граждан, получающих выплаты через банк. Такое требование переносили несколько раз, а в конце прошлого раза сроки проведения процедуры продлили в последний раз. Теперь идентификация должна пройти до 31 марта 2024 года.

Однако обязательное подтверждение данных необходимо пройти только части пожилых граждан, получающих выплаты от государства на карты Ощадбанка.

Это следует из объяснения представителей Пенсионного фонда, куда обратилась гражданка, мать которой является пенсионеркой и проживает в Польше, однако подать заявку на процедуру видеоконференции на портале не может.

"Мама, 85 лет, в Польше! Нужно пройти идентификацию. На портале отказ в видеоконференции, потому что не зарегистрированы как ВПЛ. Мама не ВПЛ, мы в Польше", — говорится в сообщении.

Специалисты Фонда отметили, что обязательная идентификация касается одной категории пенсионеров. Такое требование нужно выполнить тем людям, у которых есть официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

"Если ваша мама не принадлежит к пенсионерам из числа ВПЛ, получающим выплаты в АО "Ощадбанк", ей не нужно проходить обязательную идентификацию", — подчеркнули в фонде.

 

Сбербанк
Источник: Сбербанк

Таким образом, если пенсионеры находятся за границей и получают пенсии через государственный Ощадбанк, не имея статуса ВПЛ, им проходить обязательную идентификацию не нужно.

Такое требование введено для того, чтобы граждане, действительно заслуживающие на выплаты ВПЛ для проживания, могли в дальнейшем их получать.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.

Также мы писали, что Ощадбанк объявил новый этап программы помощи. В его рамках можно получить до 30 тысяч евро.

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