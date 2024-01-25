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Клієнти Ощадбанку можуть залишитися без грошей — стосується однієї категорії

25 січня 2024 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ощадбанк закриє доступ до рахунків — торкнеться однієї категорії українців
Банківська картка Ощадбанку. Фото: oschadbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні триває обов'язкова ідентифікація пенсіонерів, які отримують виплати через державну фінустанову "Ощадбанк". Її потрібно пройти не всім, лише одна категорія громадян може втратити доступ до рахунків.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ) на сторінці соцмережі Facebook.

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З даними ПФУ, необхідність підтвердження даних стосується літніх громадян, які отримують виплати через банк. Таку вимогу переносили кілька разів, а наприкінці минулого разу терміни проведення процедури продовжили востаннє. Тепер ідентифікацію необхідно пройти до 31 березня 2024 року.

Проте обов'язкове підтвердження даних необхідно пройти лише частині літніх громадян, які отримують виплати від держави на картки Ощадбанку.

Це випливає із пояснення представників Пенсійного фонду, до якого звернулася громадянка, матір якої є пенсіонеркою та проживає у Польщі, однак подати заявку на процедуру відеоконференції на порталі не може.

"Мама, 85 років, в Польщі! Потрібно пройти ідентифікацію. На порталі відмова в відеоконференції, бо не зареєстровані як ВПО. Мама не ВПО, ми в Польщі", — йдеться у повідомленні.

Фахівці Фонду зауважили, що обов'язкова ідентифікація стосується однієї категорії пенсіонерів. Таку вимогу потрібно виконати тим людям, які мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

"Якщо ваша мама не належить до пенсіонерів з числа ВПО, які отримують виплати в АТ "Ощадбанк", їй не потрібно проходити обов'язкову ідентифікацію", — наголосили у фонді.

 

Ощадбанк
Джерело: Ощадбанк

Таким чином, якщо пенсіонери перебувають за кордоном та отримують пенсії через державний "Ощадбанк", не маючи статусу ВПО, їм проходити обов'язкову ідентифікацію не потрібно.

Така вимога запроваджена для того, щоб ті, хто дійсно заслуговує на виплати ВПО для проживання, могли надалі їх отримувати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.

Також ми писали, що Ощадбанк оголосив новий етап програми допомоги. В його рамках можна отримати максимально 30 тисяч євро.

Ощадбанк
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