Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиенты Ощадбанка могут защититься от мошенничества — детали arrow

Клиенты Ощадбанка могут защититься от мошенничества — детали

22 октября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк назвал способ надежной защиты от мошенничества — что нужно знать
Карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" могут надежно защитить собственные деньги на карте от мошенничества. Для этого можно воспользоваться специальной программой страхования карт.

Об этом сообщается на странице Ощадбанка в Facebook.

Читайте также:

Способ надежной защиты от мошенничества в Ощадбанке

В банке рассказали, что в целом клиенты должны заботиться о защите денег на собственном счете. Речь идет об основных правилах безопасности:

  • никому не передавать свои пароли;
  • не доверять незнакомым письмам и SMS-сообщениям с предложением открыть ссылку.

С другими ситуациями удастся справиться благодаря страхованию карт, доступному в Ощаде от СК "Кардиф".

В рамках программы покрывают следующие риски:

  • мошенничество в торгово-сервисной сети;
  • в сети Интернет;
  • через банкоматы;
  • путем обмана через психологическое давление на клиента;
  • путем выманивания данных;
  • благодаря дубликату финансового номера.

Также можно не волноваться в случае похищения наличных, снятых с карты в кассе или банкомате Ощадбанка.

 

Сбербанк страхования
Тарифы. Источник: Ощадбанк

Кроме того, компенсируется в случае потери платежной карты перевыпуск по тарифам банка.

 

Сбербанк страхования
Тарифы. Источник: Ощадбанк

"Оформляйте страхование в ближайшем отделении и будьте спокойны за свои средства 24/7 в любой стране мира", — добавили в банке.

 

Сбербанк страхования
Тарифы. Источник: Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка госфинучреждения "Ощадбанк" рассказала о схеме, по которой банк списывает комиссию при оплате через терминал. Со счетов граждан списывают средства за так называемую "обработку авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток".

Ранее мы писали, что клиенты государственного "Ощадбанка" сталкиваются с проблемами при обслуживании депозитов. Женщина разместила депозит в размере 30 тысяч гривен, но позже обнаружила, что деньги исчезли со счета.

банковские карты банковские счета страхование деньги Ощадбанк банки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Вознаграждения до 100 тыс. грн — как это повлияет на пенсии бойцов

06:03 Как будет на украинском "ты прав" — языковеды назвали варианты

06:01 Клиенты Ощадбанка могут защититься от мошенничества — детали

05:45 Неуплаченный штраф от ТЦК — что ожидает военнообязанного

05:05 Местами до +17 °С, но и не без заморозков — прогноз погоды в Украине на сегодня

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

05:04 КНДР дорого заплатит, если отправит солдат в Украину — США сделали заявление в ООН

04:24 Дроны ударили по Тульской области — появилось видео, как пылает завод каучука

03:26 На фронте нужны люди для планирования боевых операций — вакансия в "Азове"

03:15 Работу такси могут разрешить в комендантский час — где и когда это хотят сделать

02:30 Когда мобилизованный становится военным ВСУ — юрист раскрыл нюансы

06:10 Вознаграждения до 100 тыс. грн — как это повлияет на пенсии бойцов

06:03 Как будет на украинском "ты прав" — языковеды назвали варианты

06:01 Клиенты Ощадбанка могут защититься от мошенничества — детали

05:45 Неуплаченный штраф от ТЦК — что ожидает военнообязанного

05:05 Местами до +17 °С, но и не без заморозков — прогноз погоды в Украине на сегодня

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

05:04 КНДР дорого заплатит, если отправит солдат в Украину — США сделали заявление в ООН

04:24 Дроны ударили по Тульской области — появилось видео, как пылает завод каучука

03:26 На фронте нужны люди для планирования боевых операций — вакансия в "Азове"

03:15 Работу такси могут разрешить в комендантский час — где и когда это хотят сделать

02:30 Когда мобилизованный становится военным ВСУ — юрист раскрыл нюансы

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака