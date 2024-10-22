Ощадбанк назвал способ надежной защиты от мошенничества — что нужно знать

Карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" могут надежно защитить собственные деньги на карте от мошенничества. Для этого можно воспользоваться специальной программой страхования карт.

Об этом сообщается на странице Ощадбанка в Facebook.

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В банке рассказали, что в целом клиенты должны заботиться о защите денег на собственном счете. Речь идет об основных правилах безопасности:

никому не передавать свои пароли;

не доверять незнакомым письмам и SMS-сообщениям с предложением открыть ссылку.

С другими ситуациями удастся справиться благодаря страхованию карт, доступному в Ощаде от СК "Кардиф".

В рамках программы покрывают следующие риски:

мошенничество в торгово-сервисной сети;

в сети Интернет;

через банкоматы;

путем обмана через психологическое давление на клиента;

путем выманивания данных;

благодаря дубликату финансового номера.

Также можно не волноваться в случае похищения наличных, снятых с карты в кассе или банкомате Ощадбанка.

Тарифы. Источник: Ощадбанк

Кроме того, компенсируется в случае потери платежной карты перевыпуск по тарифам банка.

Тарифы. Источник: Ощадбанк

"Оформляйте страхование в ближайшем отделении и будьте спокойны за свои средства 24/7 в любой стране мира", — добавили в банке.

Тарифы. Источник: Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка госфинучреждения "Ощадбанк" рассказала о схеме, по которой банк списывает комиссию при оплате через терминал. Со счетов граждан списывают средства за так называемую "обработку авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток".

Ранее мы писали, что клиенты государственного "Ощадбанка" сталкиваются с проблемами при обслуживании депозитов. Женщина разместила депозит в размере 30 тысяч гривен, но позже обнаружила, что деньги исчезли со счета.