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Клиенты Ощадбанка через суд возвращают украденные средства

10 ноября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Киевлянин требует Ощадбанк вернуть почти 65 тыс. грн, которые украли — решение суда
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Мужчина обратился в суд с требованием вернуть 64 761 гривну, исчезнувших с его счета в государственном Ощадбанке. На момент попытки снятия средств, на его счету должно оставаться 73 743 гривны, но денег не оказалось.

Об этом говорится в решении Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области.

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Детали дела

24 августа 2023 года мужчина заключил депозитный договор со Ощадбанком на 200 тысяч гривен с условиями возврата вклада до 26 февраля 2024 года. Вся сумма была переведена на депозит, а на его карточном счете осталось 73 743 гривны. Мужчина снял 10 тысяч гривен из-за банкомата, а остальную сумму планировал получить в кассе банка, учитывая лимит на снятие через банкомат. Однако когда он обратился в кассу для завершения операции, оказалось, что средств на счете не осталось.

В ответ на ситуацию представители банка заявили, что все операции по переводу средств, которые были выполнены 24 августа на карточку другого банка, прошли без ошибок и были подтверждены истцом через биометрические данные или код доступа. Поэтому банк считает, что за проведённые транзакции ответственность несет сам клиент.

Что решил суд

Суд полностью удовлетворил иск мужчины и принял взыскание из Ощадбанка суммы 64 761 гривна в его пользу.

Согласно материалам дела, 28 апреля 2023 года со счета истца в течение нескольких минут было осуществлено четыре перевода на сумму 64 100 гривен и снята 661 гривна комиссии. Средства были переведены на счет в другом банке, АО "Таскомбанк", а уже через две минуты эти средства были перечислены трем разным получателям через банкомат/терминал. Суд указал, что из предоставленных ответчиком материалов не усматривается проведение надлежащей проверки банком сообщений истца о нарушении его прав и отсутствуют доказательства, что истец способствовал несанкционированным транзакциям.

Поскольку средства были списаны без разрешения клиента, а банк не дал подтверждения того, что это произошло из-за его вины, суд принял удовлетворить иск в полном объеме.

Что еще нужно знать

Напомним, украинка рассказала о проблеме с невыдачей кредитных средств банкоматом государственного Ощадбанка, в то время как списание со счета произошло. Процедура возврата денег может достигать нескольких месяцев.

Мы также писали, что клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы при попытке снять деньги. Да, пенсионерка пыталась снять средства с пенсионной карты через банкомат финучреждения, однако устройство наличных не выдал, но списал сумму со счета.

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