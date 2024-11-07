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Банкомат Ощадбанку списав і не видав кошти — як довго чекати

7 листопада 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк має проблеми з банкоматами — скільки чекати на невидані гроші
Банкомат та картка у руках. Фото: bigmir.net
Ксенія Симонова - Редактор

Українка розповіла про проблему з невидачею кредитних коштів банкоматом державного "Ощадбанку", тоді як списання з рахунку відбулось. Процедура повернення грошей може сягати кілька місяців.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Як зазначається в одній зі скарг, клієнтка у Луцьку хотіла зняти кошти з карти ПриватБанку в банкоматі Ощадбанку. Під час процедури списання відбулося, однак готівки так і не дочекалася.

Жінка звернулася на гарячу лінію обох банків, де повідомили спочатку, що кошти повернуться за 11 днів, однак згодом виявилось, що чекати необхідно чотири місяці.

"21.10.2024 зняття було готівки в банкоматі Ощадбанку, тільки карта ПриватБанку. Банкомат гроші не видав, а списання пішло. Одразу було звернення на гарячу лінію Ощадбанку і ПриватБанку. Спочатку сказали, що повернуть кошти через 11 днів, але Ощадбанк ці кошти в резерв не поставив. І тепер чекати до 120 днів. В чому проблема — банкомат вказаний, час і сума вказані", — написала вона.

Клієнтка хвилюється за те, що йдеться про кредитні кошти, за які нараховуються відсотки, а чекати доведеться довго.

"Реакції від Ощадбанку з пришвидшення ніякої, і з ними завжди проблеми, навіть коли була клієнтом банку", — додала вона.

 

Ощадбанк
Звернення до банку. Джерело: Мінфін

Як повернути кошти з банкомата

Процедура повернення втрачених коштів з банкомата може бути доволі складною. Спочатку варто звернутися до банку-емітента, який випустив картку чи зателефонувати до оператора, де необхідно залишити заявку.

Інкасація банкоматів відбувається раз на тиждень, проте питання не вирішують за такий короткий термін.

Аналізуючи подібні випадки за відгуками до банків, питання термінів повернення мають суперечливі відповіді. Вони можуть суттєво різнитися.

У разі повернення грошей за операції з картки мережі іншого банку запити передають на розгляд в міжнародну платіжну систему. Термін розгляду може становити 45−120 днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у клієнта Ощадбанку зникли з картки 19 тис. гривень, він звернувся до фінустанови. Крапку у справі поставив суд.

Також ми писали, що Ощадбанк закриває деякі відділення в країні. У фінустанові дали пояснення, як мати доступ до послуг.

банківські карти гроші Ощадбанк банки банкомати

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