Киянин вимагає Ощадбанк повернути майже 65 тис. грн, які вкрали — рішення суду

Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Чоловік звернувся до суду з вимогою повернути 64 761 гривню, які зникли з його рахунку в державному Ощадбанку. На момент спроби зняття коштів, на його рахунку мало залишатися 73 743 гривні, але грошей не виявилось.

Про це йдеться у рішенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області.

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Деталі справи

24 серпня 2023 року чоловік уклав депозитний договір з Ощадбанком на 200 тисяч гривень, з умовами повернення вкладу до 26 лютого 2024 року. Вся сума була переведена на депозит, а на його картковому рахунку залишилось 73 743 гривні. Чоловік зняв 10 тисяч гривень через банкомат, а решту суми планував отримати в касі банку, враховуючи ліміт на зняття через банкомат. Проте, коли він звернувся до каси для завершення операції, виявилось, що коштів на рахунку не залишилося.

У відповідь на ситуацію, представники банку заявили, що всі операції з переказу коштів, які були виконані 24 серпня на картку іншого банку, пройшли без помилок і були підтверджені позивачем через біометричні дані чи код доступу. Тому банк вважає, що за проведені транзакції відповідальність несе сам клієнт.

Що вирішив суд

Суд повністю задовольнив позов чоловіка та ухвалив стягнення з Ощадбанку суми 64 761 гривня на його користь.

Згідно з матеріалами справи, 28 квітня 2023 року з рахунку позивача протягом кількох хвилин було здійснено чотири перекази на суму 64 100 гривень і знято 661 гривню комісії. Кошти були переведені на рахунок в іншому банку, АТ "Таскомбанк", а вже через дві хвилини ці кошти були перераховані трьом різним отримувачам через банкомат/термінал. Суд вказав, що з наданих відповідачем матеріалів не вбачається проведення належної перевірки банком повідомлень позивача про порушення його прав та відсутні докази, що позивач сприяв несанкціонованим транзакціям.

Оскільки кошти були списані без дозволу клієнта, а банк не надав підтвердження того, що це сталося через його провину, суд ухвалив задовольнити позов в повному обсязі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українка розповіла про проблему з невидачею кредитних коштів банкоматом державного Ощадбанку, тоді як списання з рахунку відбулось. Процедура повернення грошей може сягати кілька місяців.

Ми також писали, що клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми при спробі зняти гроші. Так, пенсіонерка намагалася зняти кошти з пенсійної картки через банкомат фінустанови, проте пристрій готівки не видав, але списав суму з рахунку.