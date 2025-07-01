Нафтогаз объяснил, когда и зачем клиентам нужна справка о долгах

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

От клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" иногда требуют справку об отсутствии долга по оплате за природный газ. В компании объяснили, зачем она необходима и как получить.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Facebook.

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Зачем нужна справка об отсутствии долгов от Нафтогаза

По информации компании, такой документ является подтверждением отсутствия просроченной задолженности потребителя за предоставленный ресурс перед нынешним поставщиком.

Справку могут требовать в следующих случаях:

при оформлении субсидий на коммунальные услуги в случае смены собственника;

при продаже или покупке недвижимости.

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Как самостоятельно получить соответствующую справку

Граждане могут загрузить справку дистанционно, что позволит сэкономить время и избежать необходимости обращаться в отделения. Для того, чтобы получить информацию об отсутствии долгов, необходимо сделать несколько шагов.

"Процесс получения справки в ГК "Нафтогаз Украины" максимально прост", — сообщает газоснабжающая компания.

В пресс-службе отметили, что, в частности, клиенты могут получить справку об отсутствии долгов в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины". Для этого надо:

войти в личный кабинет my.gas.ua, указать логин и пароль;

выбрать пункт "Справка о состоянии счета" в разделе "Онлайн-услуги";

нажать пункт "Сформировать".

После этого документ будет готов к загрузке.

Также ее можно получить через другие каналы:

в чат-ботах в Viber и Telegram;

в терминалах самообслуживания от Ощадбанка, ПриватБанка, через EasyPay, City24.

Такую справку предоставляют и в партнерских отделениях или Центрах обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины". Граждане должны предоставить документы:

паспорт/ID-карту;

номер ЭИС-кода/лицевого счета.

"Работаем для вашего удобства", — добавили в газоснабжающей компании.

Ранее мы писали о том, что Нафтогаз дал советы, как избежать долгов в платежках за потребленное топливо. Там назвали основные правила оплаты, действующие в 2025 году.

Также сообщали о том, во сколько обойдется 1 куб. м газа с сентября текущего года. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" напомнила о правительственном решении по тарифам.