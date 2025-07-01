Нафтогаз объяснил, когда и зачем клиентам нужна справка о долгах

Клиенты Нафтогаза должны иметь важную справку — кого касается
От клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" иногда требуют справку об отсутствии долга по оплате за природный газ. В компании объяснили, зачем она необходима и как получить.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Facebook.
Зачем нужна справка об отсутствии долгов от Нафтогаза
По информации компании, такой документ является подтверждением отсутствия просроченной задолженности потребителя за предоставленный ресурс перед нынешним поставщиком.
Справку могут требовать в следующих случаях:
- при оформлении субсидий на коммунальные услуги в случае смены собственника;
- при продаже или покупке недвижимости.
Как самостоятельно получить соответствующую справку
Граждане могут загрузить справку дистанционно, что позволит сэкономить время и избежать необходимости обращаться в отделения. Для того, чтобы получить информацию об отсутствии долгов, необходимо сделать несколько шагов.
"Процесс получения справки в ГК "Нафтогаз Украины" максимально прост", — сообщает газоснабжающая компания.
В пресс-службе отметили, что, в частности, клиенты могут получить справку об отсутствии долгов в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины". Для этого надо:
- войти в личный кабинет my.gas.ua, указать логин и пароль;
- выбрать пункт "Справка о состоянии счета" в разделе "Онлайн-услуги";
- нажать пункт "Сформировать".
После этого документ будет готов к загрузке.
Также ее можно получить через другие каналы:
- в чат-ботах в Viber и Telegram;
- в терминалах самообслуживания от Ощадбанка, ПриватБанка, через EasyPay, City24.
Такую справку предоставляют и в партнерских отделениях или Центрах обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины". Граждане должны предоставить документы:
- паспорт/ID-карту;
- номер ЭИС-кода/лицевого счета.
"Работаем для вашего удобства", — добавили в газоснабжающей компании.
Ранее мы писали о том, что Нафтогаз дал советы, как избежать долгов в платежках за потребленное топливо. Там назвали основные правила оплаты, действующие в 2025 году.
Также сообщали о том, во сколько обойдется 1 куб. м газа с сентября текущего года. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" напомнила о правительственном решении по тарифам.
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