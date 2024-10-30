Нафтогаз получает ряд жалоб на неправильные счета — что говорят в компании

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" массово жалуются на неправильные счета к оплате в коммунальных платежках. В то же время в компании утверждают, что все вопросы относительно объемов газа нужно решать с облгазами.

Соответствующие жалобы появились на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

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Проблемы с неправильными счетами за газ

Как отмечается в одном из сообщений, женщина из Хмельницкой области своевременно и регулярно передает показатели, однако каждый раз поступают совсем другие суммы к оплате.

"Показатели мы подаем регулярно и вовремя, вот только почему-то в платежках они совсем другие и суммы к оплате взяты неизвестно откуда. Вопрос к вам — сколько этот беспорядок будет длиться?" — говорится в жалобе.

В газоснабжающей компании утверждают, что претензии следует адресовать операторам ГРМ, отвечающим за учет и начисление объемов.

"Компания ГК "Нафтогаз Украины" является поставщиком и не начисляет объемы газа. Именно операторы ГРМ отвечают за учет и начисление объемов", — говорится в сообщении.

Там уверяют, что "Нафтогаз" только помогает в приеме показателей счетчика и предоставляет альтернативные сервисы для передачи показателей. После чего данные направляют к оператору ГРМ для обработки и определения объема потребления газа.

В случае, если начислили неправильные объемы, советуют обратиться именно к Оператору ГРМ. В частности, дали контакты оператора ГРМ Хмельницкого филиала ООО Газсети: адрес центров обслуживания: г. Красилов, ул. Острожского, 9 А. Электронная почта ОГРМ для переписки: office.khmn@grmu.com.ua.

Жалоба. Источник: ГК Нафтогаз

У соцсети есть другие аналогичные жалобы. Так, проблемы есть также у потребителей Черновицкой области.

"Ежемесячно своевременно подаем показания газового счетчика, своевременно платим за распределение потребленного газа. А получили счета с некорректно начисленными платежами за транспортировку газа. Из-за этого и еще перекрыто газоснабжение, да еще в отопительный период? Черновицкий филиал "Газсети" в представительстве не признает проступок. Обращение в контакт-центр результата не дает. Что делать?" — говорится в очередной жалобе.

Однако компания повторяет лишь озвученную информацию, что проблемы с неправильными объемами газа следует решать с облгазами.

Жалоба. Источник: ГК Нафтогаз

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине сократилось количество компаний, поставляющих природный газ для населения. Известны ценовые предложения газопоставщиков, в частности, ГК "Нафтогаз", для бытовых потребителей с 1 ноября 2024 года.

Также мы писали, что некоторые клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" могут вернуть средства из оплаты счетов. Это может произойти в одном случае.