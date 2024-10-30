Нафтогаз отримує низку скарг на неправильні рахунки — що кажуть у компанії

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE /Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" масово скаржаться на неправильні рахунки до сплати у комунальних платіжках. Натомість у компанії стверджують, що всі питання щодо обсягів газу треба вирішувати з облгазами.

Відповідні скарги з'явились на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

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Проблеми з неправильними рахунками за газ

Як зазначається в одному з повідомлень, жінка з Хмельницької області вчасно та регулярно передає показники, однак щоразу надходять зовсім інші суми до сплати.

"Показники ми подаєм регулярно і вчасно, от тільки чомусь в платіжках вони зовсім інші і суми до сплати взяті невідомо звідки. Запитання до вас — скільки цей безлад буде тривати?", — йдеться у скарзі.

У газопостачальній компанії стверджують, що претензії адресувати необхідно операторам ГРМ, які відповідають за облік та нарахування об’ємів.

"Компанія ГК "Нафтогаз України" є постачальником та не нараховує об’єми газу. Саме оператори ГРМ відповідають за облік та нарахування об’ємів", — йдеться у повідомленні.

Там запевняють, що Нафтогаз лише допомагає в прийомі показників лічильника та надає альтернативні сервіси для передачі показників. Після чого дані направляють до оператора ГРМ для опрацювання та визначення об`єму споживання газу.

У випадку, якщо нарахували неправильні об’єми, радять звернутися саме до Оператора ГРМ. Зокрема, дали контакти оператора ГРМ — Хмельницької філії ТОВ Газмережі: адреса центрів обслуговування: м. Красилів, вул. Острозького, 9 А. Електронна пошта ОГРМ для листування: office.khmn@grmu.com.ua.

Скарга. Джерело: ГК Нафтогаз

У соцмережі є інші аналогічні скарги. Так, проблеми є також у споживачів Чернівецької області.

"Щомісяця своєчасно подаємо показання газового лічильника, своєчасно сплачуємо за розподіл спожитого газу. А натомість отримали рахунки з некоректно нарахованими платежами за транспортування газу. Через це і ще перекрито газопостачання, та ще у опалювальний період? Чернівецька філія "Газмережі" в представництві Вижницького пункту обслуговування не визнає проступку. Звернення до контакт-центру результату не дає. Що робити?", — йдеться в черговій скарзі.

Однак компанія повторює лише вже озвучену інформацію, що проблеми з неправильними обсягами газу слід вирішувати з облгазами.

Скарга. Джерело: ГК Нафтогаз

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні скоротилася кількість компаній, які постачають природний газ для населення. Відомі цінові пропозиції газопостачальників, зокрема ГК "Нафтогаз", для побутових споживачів з 1 листопада 2024 року.

Також ми писали, що деякі клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" можуть повернути кошти з оплати рахунків. Це може статися в одному випадку.