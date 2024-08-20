ПриватБанк блокирует счета за операции с криптовалютой — что нужно знать

Клиентам ПриватБанка блокируют счета за операции с криптовалютой — детали
Клиент государственного "ПриватБанка" пожаловался на блокирование счета из-за операций с криптовалютой. Финучреждение оперативно закрывает доступ из-за жалоб с биржи Binance за мошенничество.
Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.
Блокировка счета в ПриватБанке из-за криптовалюты
Клиент отметил, что ему перевели средства за криптовалюту. Сбросил одно лицо от третьего, предоставив скриншот в переписку на бирже Binance. Как только человек перевел криптовалюту, как его карта была заблокирована. Поскольку лицо, которое перевело средства, подало жалобу на него за мошенничество.
"Связавшись со службой поддержки в Binanc, дав доказательства блокировки карты из-за продажи криптовалюты, Лицо А было сразу же заблокировано на Binance", — сообщил он.
Далее он обратился в службу поддержки ПриватБанка, предоставив доказательства (видео переписки с этим лицом на продажу криптовалюты и также в чате был скрин переведенных средств, и видео переписки со службой поддержки в Binance). Однако после рассмотрения дела ему сообщили, что должен вернуть средства, поскольку они были сброшены от третьего лица.
"Пообщавшись со специалистом, я понял, что лицо уже не первый раз дает жалобы и возвращает свои грн, при этом его никто не блокирует. Вот так, друзья, можно заниматься мошенничеством и ПриватБанк будет не на вашей стороне. Это очень досадно, так как работники ПриватБанка могут спокойно покупать верифицированные аккаунты на биржах и обманывать клиентов", — предполагает он.
Также он упрекнул в тоне общения со специалистом банка, который был "грубым и неадекватным".
"Когда я попросил связать меня с другим специалистом, мне было отказано и она закончила разговор. Друзья, не рекомендую ПриватБанк!!!", — резюмировал клиент.
Что еще нужно знать
Напомним, ПриватБанк рекомендует некоторым клиентам вывести деньги в другой банк по результатам негативных итогов финансового мониторинга. Клиентов ставят перед фактом прекращения сотрудничества без объяснений.
Мы также сообщали, что клиенты ПриватБанка сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.
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