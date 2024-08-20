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Клиентам ПриватБанка блокируют счета за операции с криптовалютой — детали

20 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк блокирует счета за операции с криптовалютой — что нужно знать
Банковская карта.Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент государственного "ПриватБанка" пожаловался на блокирование счета из-за операций с криптовалютой. Финучреждение оперативно закрывает доступ из-за жалоб с биржи Binance за мошенничество.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.

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Клиент отметил, что ему перевели средства за криптовалюту. Сбросил одно лицо от третьего, предоставив скриншот в переписку на бирже Binance. Как только человек перевел криптовалюту, как его карта была заблокирована. Поскольку лицо, которое перевело средства, подало жалобу на него за мошенничество.

"Связавшись со службой поддержки в Binanc, дав доказательства блокировки карты из-за продажи криптовалюты, Лицо А было сразу же заблокировано на Binance", — сообщил он.

Далее он обратился в службу поддержки ПриватБанка, предоставив доказательства (видео переписки с этим лицом на продажу криптовалюты и также в чате был скрин переведенных средств, и видео переписки со службой поддержки в Binance). Однако после рассмотрения дела ему сообщили, что должен вернуть средства, поскольку они были сброшены от третьего лица.

"Пообщавшись со специалистом, я понял, что лицо уже не первый раз дает жалобы и возвращает свои грн, при этом его никто не блокирует. Вот так, друзья, можно заниматься мошенничеством и ПриватБанк будет не на вашей стороне. Это очень досадно, так как работники ПриватБанка могут спокойно покупать верифицированные аккаунты на биржах и обманывать клиентов", — предполагает он.

Также он упрекнул в тоне общения со специалистом банка, который был "грубым и неадекватным".

"Когда я попросил связать меня с другим специалистом, мне было отказано и она закончила разговор. Друзья, не рекомендую ПриватБанк!!!", — резюмировал клиент.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк рекомендует некоторым клиентам вывести деньги в другой банк по результатам негативных итогов финансового мониторинга. Клиентов ставят перед фактом прекращения сотрудничества без объяснений.

Мы также сообщали, что клиенты ПриватБанка сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.

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