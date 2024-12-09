Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиентам ПриватБанка блокируют счета во время онлайн-шопинга arrow

Клиентам ПриватБанка блокируют счета во время онлайн-шопинга

9 декабря 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Блокировка карт ПриватБанка — клиенты жалуются на безосновательные действия
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Пользователи украинских банков сталкиваются с проблемами при осуществлении онлайн-расчетов. Так, по словам одной из клиенток государственного ПриватБанка, ее карточку неожиданно заблокировали в процессе покупки подарка к Рождеству.

Об этом говорится на портале Минфин.

Читайте также:

Детали жалобы

Женщина сообщила, что после блокировки счета выполнила все инструкции, ввела запрашиваемые коды, но ПриватБанк потребовал подтверждения пин-кода, которым она никогда не пользовалась. Попытки обратиться в службу поддержки закончились безрезультатно: доступ к мобильному приложению заблокирован, а форма для подтверждения адреса указывает на "несуществующую улицу". Клиентка возмущена, ведь из-за действий банка она не смогла завершить важную покупку.

Представители банка объяснили, что для получения нового пин-кода клиент может:

  • Отправить SMS (стоимость по тарифам оператора) с текстом PIN+1234 на номер +380920003700, где PIN — три латинские буквы, а 1234 — последние 4 цифры карты. В ответ клиент получит новый пин-код.
  • Изменить пин-код через работу по номеру 3700 (при условии пребывания в Украине).

Банк также заверил, что готов более подробно разобраться в ситуации и ждет обратной связи от клиентки в личных сообщениях.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк поделился рекомендациями, как избежать риска потери денег при использовании банкоматов. Подобные проблемы все чаще беспокоят клиентов не только этого банка, но других финансовых учреждений.

Мы также писали, что в ПриватБанке объяснили, как клиенты, в том числе находящиеся за границей, могут изменить номер телефона, привязанный к их счету. Этот вопрос стал актуален для многих пользователей, которые столкнулись с проблемой потери доступа к старому номеру.

ПриватБанк банки банковские карты жалобы блокирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:40 Штрафы от ТЦК – в каком случае можно избежать ответственности

07:21 Отчисленный курсант задолжал вузу средства — что решил суд

07:05 Есть условия — как в Украине отчуждают имущество во время войны

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета во время онлайн-шопинга

06:52 Мужа певицы Бейонсе обвинили в изнасиловании подростка

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:40 Алюминий можно дорого продать на лом — какая цена на 1 кг металла

06:36 Жизнь без проблем — ТОП-4 страны в мире с наименьшими налогами

06:21 2024 год побил рекорд жары — чего ожидать в следующем году

06:14 Поражение Асада является поражением Путина — аналитики ISW

06:10 В 2025-м правила выхода на пенсию изменятся — что нужно знать

07:40 Штрафы от ТЦК – в каком случае можно избежать ответственности

07:21 Отчисленный курсант задолжал вузу средства — что решил суд

07:05 Есть условия — как в Украине отчуждают имущество во время войны

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета во время онлайн-шопинга

06:52 Мужа певицы Бейонсе обвинили в изнасиловании подростка

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:40 Алюминий можно дорого продать на лом — какая цена на 1 кг металла

06:36 Жизнь без проблем — ТОП-4 страны в мире с наименьшими налогами

06:21 2024 год побил рекорд жары — чего ожидать в следующем году

06:14 Поражение Асада является поражением Путина — аналитики ISW

06:10 В 2025-м правила выхода на пенсию изменятся — что нужно знать

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие