Блокировка карт ПриватБанка — клиенты жалуются на безосновательные действия

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пользователи украинских банков сталкиваются с проблемами при осуществлении онлайн-расчетов. Так, по словам одной из клиенток государственного ПриватБанка, ее карточку неожиданно заблокировали в процессе покупки подарка к Рождеству.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Детали жалобы

Женщина сообщила, что после блокировки счета выполнила все инструкции, ввела запрашиваемые коды, но ПриватБанк потребовал подтверждения пин-кода, которым она никогда не пользовалась. Попытки обратиться в службу поддержки закончились безрезультатно: доступ к мобильному приложению заблокирован, а форма для подтверждения адреса указывает на "несуществующую улицу". Клиентка возмущена, ведь из-за действий банка она не смогла завершить важную покупку.

Представители банка объяснили, что для получения нового пин-кода клиент может:

Отправить SMS (стоимость по тарифам оператора) с текстом PIN+1234 на номер +380920003700, где PIN — три латинские буквы, а 1234 — последние 4 цифры карты. В ответ клиент получит новый пин-код.

Изменить пин-код через работу по номеру 3700 (при условии пребывания в Украине).

Банк также заверил, что готов более подробно разобраться в ситуации и ждет обратной связи от клиентки в личных сообщениях.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк поделился рекомендациями, как избежать риска потери денег при использовании банкоматов. Подобные проблемы все чаще беспокоят клиентов не только этого банка, но других финансовых учреждений.

Мы также писали, что в ПриватБанке объяснили, как клиенты, в том числе находящиеся за границей, могут изменить номер телефона, привязанный к их счету. Этот вопрос стал актуален для многих пользователей, которые столкнулись с проблемой потери доступа к старому номеру.