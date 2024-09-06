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Клиентам Ощадбанка объяснили, почему затягивается снятие арестов с денег

6 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк затягивает снятие арестов с денег — названы причины
Отделение банка. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиентам государственного учреждения "Ощадбанк" объяснили, почему может затягиваться снятие арестов с денег на счетах. В банке просят ждать решения в порядке очереди.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Как говорится в одной из жалоб, Ощадбанк может заблокировать зарплатные, пенсионные, социальные выплаты. Клиент считает допуск к счетам третьих лиц и распоряжение суммами по своему усмотрению противоправным. Убежден, что каждый, чей счет заблокировал банк, должен обращаться с заявлением о нарушении своих имущественных прав в полицию, мотивируя тем, что зарплата, пенсия и социальные выплаты являются единственным источником к существованию.

Он отметил, что эти "мошеннические действия" со стороны банка подтверждаются тем, что ни в одном отделении, ни один консультант, не может предоставить информацию о сроках разблокирования карт, горячая линия не работает, а деньги со счетов уходят в неопределенном направлении.

"Что касается обращения в вайбер, то там какое-нибудь б***дло безмозглое начинает говорить о какой-то очереди, что разблокировка проходит в порядке очереди. Какая очередь, кто ее устанавливал? И если есть такая очередь, то клиент при очереди должен сразу получать номер в очереди, если она официальная. А так, это лишь болтовня, чтобы что-то сказать, чтобы отстали. Итак, самый главный преступник, организовавший эту схему — Наумов Сергей Владимирович, тот, кто разрешает бандитские схемы в банке", — говорится в жалобе.

 

Сбербанк жалобы
Источник: Минфин

На портале объяснили, что в Украине большинство счетов открываются в Ощадбанке, поэтому дел о снятии арестов больше, чем в других банках. В связи с этим существует очередь.

"Горячая линия не только Вам одному об очереди говорит. Согласна с Вами, что нужно вводить информирование", — говорится в сообщении.

Другие пользователи поддержали призыв обращаться в правоохранительные органы из-за лишения права доступа к единственным средствам к существованию. Некоторые уже обратились в полицию и собираются идти в суд за возмещением моральных и материальных затрат со стороны банка.

"Я обратилась в полицию, а также подготовила все в суд с возмещением моральных и материальных затрат со стороны банка. То, что делает Ощад со счетами, является нарушением банковской деятельности, за это должен быть наложен штраф на банк. Узнать что-то в чудо-теток, которые там работают, тоже нереально", — отметила клиентка.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на бездействие сотрудников финучреждения. В частности, на то, что банк не может защитить средства.

Также мы писали, что мужчина потерял 39,7 тыс. гривен со счета и обратился в Ощадбанк с просьбой вернуть средства, указывая на мошенничество. Однако банк отказал, ссылаясь на то, что сделки были выполнены через "Ощад 24/7" с использованием правильных всех необходимых реквизитов.

Ощадбанк деньги банки финансы арест банковские счета блокирование

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