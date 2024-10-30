Ощадбанк объяснил, почему не поступают деньги Нацкешбэка клиентам

Клиентам Ощадбанка не поступают деньги Нацкешбека — как быть
Украинцам за сентябрь начали поступать компенсации по программе "Национальный кешбэк", однако некоторые клиенты Ощадбанка жалуются на отсутствие обещанных средств. В финучреждении дали советы, как поступать в таком случае.
Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.
Почему не поступают деньги Нацкешбэка клиентам Ощадбанка
Так, граждане отмечают, что до сих пор не получили денег за покупку товаров от украинских производителей.
"Добрый вечер. А почему не зачисляют национальный кешбэк за сентябрь? Уже скоро ноябрь", — говорится в сообщении.
В главном офисе Ощадбанка объяснили, что "Национальный кешбэк" должен начисляться через "Дію", поэтому относительно сроков выплаты следует обратиться в техническую поддержку приложения.
Также для получения кешбєка необходимо проверить, выполнены ли все необходимые для этого условия. А именно:
- в приложении "Мобильный Ощад" установить наличие открытой цифровой карты — "Национальный кешбэк", подключена ли карта к соответствующей программе;
- сделать аналогично в настройках каждой карты, с которой происходит расчет в торговой сети;
- в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" нужно выбрать услугу "Нацкешбэк" и проверить, выбрана ли карта для выплаты кешбэка. Также можно проверить совокупную сумму начисленного кешбэка и даты осуществления расчетов.
"Если в "Дії" отражается сумма накопленного кешбэка за сентябрь со статусом "в обработке", необходимо ожидать зачисления на карту "Национальный кешбэк". Выплаты производятся до конца следующего месяца за предыдущий", — пояснили в Ощадбанке.
Как можно распоряжаться денежными средствами
По правилам программы "Национальный кэшбек", полученные средства можно потратить на следующие услуги:
- коммуналку;
- транспорт;
- лечение;
- мобильную связь;
- спорт;
- кино;
- донаты для ВСУ;
- военные облигации.
"Начисленные средства можно будет использовать до 31 января 2025 года", — добавили в Ощадбанке.
Что еще стоит знать
Напомним, клиентка государственного финучреждения "Ощадбанк" рассказала об искусственном введении в долги из-за особенностей зачисления финансов. При этом расчет по кредиту произвела своевременно.
Также мы писали, что клиенты Ощадбанка пенсионного возраста жалуются на проблемы, возникшие при снятии наличных в банкомате. Граждане месяцами ждут возврата средств, а в финучреждении молчат.
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