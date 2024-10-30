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Клиентам Ощадбанка не поступают деньги Нацкешбека — как быть

30 октября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк объяснил, почему не поступают деньги Нацкешбэка клиентам
Телефон в руке. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам за сентябрь начали поступать компенсации по программе "Национальный кешбэк", однако некоторые клиенты Ощадбанка жалуются на отсутствие обещанных средств. В финучреждении дали советы, как поступать в таком случае.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Почему не поступают деньги Нацкешбэка клиентам Ощадбанка

Так, граждане отмечают, что до сих пор не получили денег за покупку товаров от украинских производителей.

"Добрый вечер. А почему не зачисляют национальный кешбэк за сентябрь? Уже скоро ноябрь", — говорится в сообщении.

В главном офисе Ощадбанка объяснили, что "Национальный кешбэк" должен начисляться через "Дію", поэтому относительно сроков выплаты следует обратиться в техническую поддержку приложения.

Также для получения кешбєка необходимо проверить, выполнены ли все необходимые для этого условия. А именно:

  • в приложении "Мобильный Ощад" установить наличие открытой цифровой карты — "Национальный кешбэк", подключена ли карта к соответствующей программе;
  • сделать аналогично в настройках каждой карты, с которой происходит расчет в торговой сети;
  • в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" нужно выбрать услугу "Нацкешбэк" и проверить, выбрана ли карта для выплаты кешбэка. Также можно проверить совокупную сумму начисленного кешбэка и даты осуществления расчетов.

"Если в "Дії" отражается сумма накопленного кешбэка за сентябрь со статусом "в обработке", необходимо ожидать зачисления на карту "Национальный кешбэк". Выплаты производятся до конца следующего месяца за предыдущий", — пояснили в Ощадбанке.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Ощадбанк в соцсетях

Как можно распоряжаться денежными средствами

По правилам программы "Национальный кэшбек", полученные средства можно потратить на следующие услуги:

  • коммуналку;
  • транспорт;
  • лечение;
  • мобильную связь;
  • спорт;
  • кино;
  • донаты для ВСУ;
  • военные облигации.

"Начисленные средства можно будет использовать до 31 января 2025 года", — добавили в Ощадбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка государственного финучреждения "Ощадбанк" рассказала об искусственном введении в долги из-за особенностей зачисления финансов. При этом расчет по кредиту произвела своевременно.

Также мы писали, что клиенты Ощадбанка пенсионного возраста жалуются на проблемы, возникшие при снятии наличных в банкомате. Граждане месяцами ждут возврата средств, а в финучреждении молчат.

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