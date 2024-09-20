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Клиента ПриватБанка заставили ждать 60 дней выдачи 13 тыс. грн — детали

20 сентября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк не выдал со счета 13 тыс. грн – клиент вынужден ждать два месяца
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного "ПриватБанка" продолжают терять деньги в банкоматах. Украинец, которому придется ждать возврата средств по меньшей мере два месяца, жалуется, что устройства финучреждения стали настоящей рулеткой.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Как написал один из клиентов, проблема возникла в отделении ПриватБанка по адресу Ивано-Франковская область, Коломыя, ул. Тараса Шевченко, 23.

Мужчина хотел снять 13 тыс. гривен — банкомат деньги списал, однако не выдал. При этом женщина, которая была следующая в очереди, смогла снять деньги без проблем.

"Хочу поделиться негативным опытом с ПриватБанком. На мой День рождения, 13 сентября, я пытался снять 13.000 гривен в их банкомате, но деньги банкомат не выдал, а с моего счета в банке их списали. После меня другая женщина снимала деньги, и у нее все прошло без проблем", — написал он.

Клиент отметил, что обратился с жалобой к работникам и объяснил ситуацию, а там сказали ждать средства по "регламенту". На возврат невыданных денег в банкоматах, как правило, отведено два месяца. Мужчина возмущен, ведь подобное с ним случается в ПриватБанке уже не впервые.

"Когда я обратился в свой банк, мне сказали, что нужно ждать 60 дней возвращения. А если бы эти деньги были срочно нужны, например, на операцию? Я не рекомендую пользоваться банкоматами ПриватБанка, ведь это уже не первый случай, когда возникают проблемы", — подчеркнул он.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В банке извинились за неудобства, связанные с работой банкоматов. Напомнили, что финучреждение работает в соответствии с правилами Международной платежной системы, где предусмотрены именно такие сроки. В банке пообещали "приложить максимум усилий", чтобы как можно скорее проработать заявку.

"Именно поэтому мы всегда советуем обратиться в банк, который выдал карточку, ведь именно он может идентифицировать вас, как владельца карты и подать заявку на возврат средств и в случае подтверждения факта сбоя ожидать возврата средств в определенный срок. Такой порядок обжалования операций регламентирован Международной Платежная система. Мы, в свою очередь, всегда прикладываем максимум усилий, чтобы как можно быстрее проработать заявку, когда она поступает к нам, и предоставить ответ Банку, который выдал вам карточку", — пояснили в финучреждении.

 

ПриватБанк жалобы
Ответ банка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине разрешили продажу части акций государственных банков. Соответствующий законопроект в целом поддержала Верховная Рада.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку карт, куда поступает пенсия. При этом объяснений такого шага со стороны банка нет.

ПриватБанк банки банковские карты банковские счета

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