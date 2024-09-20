ПриватБанк не выдал со счета 13 тыс. грн – клиент вынужден ждать два месяца

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" продолжают терять деньги в банкоматах. Украинец, которому придется ждать возврата средств по меньшей мере два месяца, жалуется, что устройства финучреждения стали настоящей рулеткой.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Как написал один из клиентов, проблема возникла в отделении ПриватБанка по адресу Ивано-Франковская область, Коломыя, ул. Тараса Шевченко, 23.

Мужчина хотел снять 13 тыс. гривен — банкомат деньги списал, однако не выдал. При этом женщина, которая была следующая в очереди, смогла снять деньги без проблем.

"Хочу поделиться негативным опытом с ПриватБанком. На мой День рождения, 13 сентября, я пытался снять 13.000 гривен в их банкомате, но деньги банкомат не выдал, а с моего счета в банке их списали. После меня другая женщина снимала деньги, и у нее все прошло без проблем", — написал он.

Клиент отметил, что обратился с жалобой к работникам и объяснил ситуацию, а там сказали ждать средства по "регламенту". На возврат невыданных денег в банкоматах, как правило, отведено два месяца. Мужчина возмущен, ведь подобное с ним случается в ПриватБанке уже не впервые.

"Когда я обратился в свой банк, мне сказали, что нужно ждать 60 дней возвращения. А если бы эти деньги были срочно нужны, например, на операцию? Я не рекомендую пользоваться банкоматами ПриватБанка, ведь это уже не первый случай, когда возникают проблемы", — подчеркнул он.

Жалоба. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В банке извинились за неудобства, связанные с работой банкоматов. Напомнили, что финучреждение работает в соответствии с правилами Международной платежной системы, где предусмотрены именно такие сроки. В банке пообещали "приложить максимум усилий", чтобы как можно скорее проработать заявку.

"Именно поэтому мы всегда советуем обратиться в банк, который выдал карточку, ведь именно он может идентифицировать вас, как владельца карты и подать заявку на возврат средств и в случае подтверждения факта сбоя ожидать возврата средств в определенный срок. Такой порядок обжалования операций регламентирован Международной Платежная система. Мы, в свою очередь, всегда прикладываем максимум усилий, чтобы как можно быстрее проработать заявку, когда она поступает к нам, и предоставить ответ Банку, который выдал вам карточку", — пояснили в финучреждении.

Ответ банка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине разрешили продажу части акций государственных банков. Соответствующий законопроект в целом поддержала Верховная Рада.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку карт, куда поступает пенсия. При этом объяснений такого шага со стороны банка нет.