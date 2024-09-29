Клиенты жалуются на потерю тысяч гривен со счетов Ощадбака из-за мошеннических действий — что известно

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Со счета мужчины в государственном Ощадбанке было списано 103 950 гривен. Представители банка сообщили, что сделка выполнена корректно с использованием всех необходимых реквизитов. Однако мужчина настаивает на возвращении средств.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Детали дела

Отмечено, что в ноябре 2022 года мужчина обнаружил списание 103 950 гривен со счета в Ощадбанке. При обращении в ближайшее отделение Сбербанка ему сообщили, что операция была проведена корректно с использованием необходимых реквизитов. Однако мужчина подал заявление в полицию, и по факту было зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

После этого он обратился в Национальный банк Украины с просьбой провести проверку по безосновательному списанию средств. Регулятор подтвердил, что операция была совершена правильно, согласно предоставленным данным.

Что решил суд

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска по взысканию средств из Ощадбанка. Требования истца были признаны необоснованными и не подлежат удовлетворению.

Как отмечено в решении суда, обращение мужчины в банк состоялось 8 ноября 2022 года, уже после того, как 6 ноября 2022 года были совершены спорные транзакции. Поэтому ответственность за проведение этих операций суд возложил на истца. Хотя 17 апреля 2023 года в ЕРДР были внесены сведения об уголовном правонарушении по признакам ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество), суд указал, что это не может быть доказательством неправомерного списания средств банком. Кроме того, к моменту рассмотрения гражданского дела окончательное судебное решение по уголовному делу еще не было вынесено.

Представитель Ощадбанка также сообщил, что 45 тысяч гривен было перечислено на карточный счет самого клиента.

Что еще нужно знать

Напомним, Ощадбанк несколько месяцев медлит с разблокировкой счета по решению исполнительной службы. Клиент, являющийся военнослужащим с инвалидностью, жалуется на неприемлемое отношение со стороны финучреждения.

Мы также писали, что мужчина потерял 39713 гривен с банковского счета в государственном Ощадбанке. Обратившись в отделение с заявлением, он сообщил, что его средства были похищены мошенниками, и попросил оказать содействие в их возвращении. Однако банк отказал, ссылаясь на то, что все операции были выполнены через онлайн-сервис "Ощад 24/7" с правильным использованием всех необходимых реквизитов, и потому нет оснований для возврата средств.