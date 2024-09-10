ПриватБанк рассказал, когда возвращают средства в случае невыдачи банкоматом

Банкомат ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного "ПриватБанка" пожаловался на потерю с карты средств заработной платы. Деньги были списаны банкоматом, однако не выданы.

Об этом говорится в сообщении на портале " Минфин".

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Потеря денег в банкомате

Украинец в обращении к банку отметил, что имел отрицательный опыт использования услуг ПриватБанка. Он подчеркнул, что вынужден пользоваться услугами этого государственного банка из-за требований работодателя, поскольку зарплата поступает только на карты в ПриватБанке.

Сообщил, что сразу снимает деньги с карты и переводит на другую, однако даже с минимальным взаимодействием с банком возникают трудности.

"Только что получаю зарплату, сразу иду ее снимать и перебрасывать на нормальные банки, но даже при таком сценарии использования Привату удается меня "ощасливить", — написал он.

Рассказал, что хотел снять заработную плату, однако при отключении света банк списал деньги со счета, однако их не выдал. Это произошло при отключении электроэнергии. При попытке уладить проблему, клиент столкнулся с отсутствием оперативной поддержки со стороны банка.

"Вместо поддержки — голосовой помощник она… хочется сделать что-то плохое с человеком, ответственным за такое решение как клиент-сапорт. Написал в онлайн-чат — сначала думал, что там тоже боты отвечают, но это был живой человек (аллилуйя), сказал что моя заявка принята на рассмотрение и этот процесс может занять до 14 дней. Это все, что вам нужно знать об оперативности решения проблем в этом банке. Искренне не понимаю людей, работающих в этой конторе, а также не понимаю тех, кто пользуется услугами банка добровольно. Также искренне я надеюсь, даже мечтаю, что однажды я проснусь, и прочту новость, что ПриватБанк закрывается, и перестает существовать...", — сообщил возмущенный клиент.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Когда следует ожидать потерянных в банкомате денег

Представитель банка отреагировал на жалобу клиента, отметив, что заявка на возврат денег была принята в работу.

При этом он уточнил, что обычно стандартный срок обработки таких операций составляет от одного до трех дней. Однако в некоторых случаях на соответствующую процедуру может уйти до 14 дней.

"Но иногда он может занять до 14 дней, если для возврата денег нужны результаты инкассации устройства. По результату рассмотрения заявки Вам поступит сообщение от банка. Извините за созданные неудобства", — отметили в финучреждении.

Ответ банка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, Днепровский суд Киева принял решение, согласно которому государственный ПриватБанк обязан вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. Клиент аргументировал свой иск тем, что не подписывал никаких условий использования кредитного лимита, поэтому считает процентную ставку 3,5% неправомерной.

Ранее мы писали, что проживающий на временно оккупированной территории Луганской области пенсионер оказался в ситуации, когда ПриватБанк заблокировал ему пенсионную карточку. Финучреждение порекомендовало ему приехать на подконтрольную Украине территорию и все выяснить.