Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиент ПриватБанка потерял более 150 тысяч из-за кассира — вернул ли банк деньги arrow

Клиент ПриватБанка потерял более 150 тысяч из-за кассира — вернул ли банк деньги

20 октября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
ПриватБанк ошибочно отправил более 150 тыс. грн на чужой счет — клиент обратился в суд
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиент ПриватБанка пожаловался на ошибку кассира, по которой 156 тысяч гривен не были зачислены на его счет. Мужчина пришел в отделение для пополнения карты, но из-за неправильно указанных реквизитов деньги попали на другой счет. Теперь он требует возврата средств от получателя.

Об этом говорится в решении Винницкого городского суда Винницкой области.

Читайте также:

Детали дела

Клиент ПриватБанка пришел в отделение, чтобы пополнить свою карточку на 156 тысяч гривен, однако из-за ошибки кассира средства не поступили на счет. Мужчина подписал квитанцию, не проверив ее, и позже обратился в банк с требованием вернуть ошибочно перечисленные деньги, но получил отказ. В финучреждении объяснили, что деньги уже были зачислены на другой счет.

Как выяснилось, эти деньги получил другой человек, утверждающий, что их ему перечислил по просьбе старый знакомый через Viber. Тот попросил предоставить банковские реквизиты и пообещал, что на его счет поступят 155 тысяч гривен, которые нужно будет перевести на несколько указанных счетов. Мужчина согласился помочь, и в тот же день получил средства на свой счет в А-Банке, после чего сразу перечислил их на указанные знакомым счета.

Что решил суд

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска и установил, что мужчина сам проверил и подтвердил правильность реквизитов перед осуществлением перевода. Платежная инструкция от 8 ноября 2023 г. не содержит подтверждения того, что истец ошибся, как он утверждал, предоставляя кассиру свои реквизиты. Напротив, в документах отмечено, что он сознательно указал реквизиты счета А-Банка на имя другого лица, ответчика по делу.

Суд считает безосновательными аргументы истца о якобы ошибочном переводе средств. Также не было предоставлено достаточных доказательств, подтверждающих, что ответчик незаконно получил эти деньги из-за ошибки, поскольку между сторонами не существовало никаких договорных отношений, предусматривающих необходимость осуществления этого перевода.

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом, обвинив его в мошеннических действиях. Мужчина, являющийся лицом с инвалидностью с детства, был вынужден идти в правоохранительные органы.

Мы также писали, что с клиентки ПриватБанка взыскат в судебном порядке 13,62 тыс. гривен задолженности по телу кредита с похищенных у нее карт. В суд на женщину подала само финучреждение.

банковские счета ПриватБанк жалобы деньги судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Сколько денег тратят мобилизованные на военную амуницию — цифры

07:21 Женщина подожгла авто военного — как ее наказал суд

07:01 Клиент ПриватБанка потерял более 150 тысяч из-за кассира — вернул ли банк деньги

06:40 Гари Табах объяснил, почему победа Трампа на выборах будет выгодна Украине

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в октябре

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:39 Россияне обновили ракеты, которыми обстреливают Украину, — эксперт по военным исследованиям

06:33 Работа ТЦК в публичных местах — какие повестки вам могут вручить

06:30 Сахарный диабет и не только — какие эндокринные болезни дают отсрочку

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоят зерновые в октябре

06:17 В МИД Франции заявили, что войска КНДР в России могут перебросить войну на Азию

07:30 Сколько денег тратят мобилизованные на военную амуницию — цифры

07:21 Женщина подожгла авто военного — как ее наказал суд

07:01 Клиент ПриватБанка потерял более 150 тысяч из-за кассира — вернул ли банк деньги

06:40 Гари Табах объяснил, почему победа Трампа на выборах будет выгодна Украине

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в октябре

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:39 Россияне обновили ракеты, которыми обстреливают Украину, — эксперт по военным исследованиям

06:33 Работа ТЦК в публичных местах — какие повестки вам могут вручить

06:30 Сахарный диабет и не только — какие эндокринные болезни дают отсрочку

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоят зерновые в октябре

06:17 В МИД Франции заявили, что войска КНДР в России могут перебросить войну на Азию

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака