ПриватБанк ошибочно отправил более 150 тыс. грн на чужой счет — клиент обратился в суд

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент ПриватБанка пожаловался на ошибку кассира, по которой 156 тысяч гривен не были зачислены на его счет. Мужчина пришел в отделение для пополнения карты, но из-за неправильно указанных реквизитов деньги попали на другой счет. Теперь он требует возврата средств от получателя.

Об этом говорится в решении Винницкого городского суда Винницкой области.

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Детали дела

Клиент ПриватБанка пришел в отделение, чтобы пополнить свою карточку на 156 тысяч гривен, однако из-за ошибки кассира средства не поступили на счет. Мужчина подписал квитанцию, не проверив ее, и позже обратился в банк с требованием вернуть ошибочно перечисленные деньги, но получил отказ. В финучреждении объяснили, что деньги уже были зачислены на другой счет.

Как выяснилось, эти деньги получил другой человек, утверждающий, что их ему перечислил по просьбе старый знакомый через Viber. Тот попросил предоставить банковские реквизиты и пообещал, что на его счет поступят 155 тысяч гривен, которые нужно будет перевести на несколько указанных счетов. Мужчина согласился помочь, и в тот же день получил средства на свой счет в А-Банке, после чего сразу перечислил их на указанные знакомым счета.

Что решил суд

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска и установил, что мужчина сам проверил и подтвердил правильность реквизитов перед осуществлением перевода. Платежная инструкция от 8 ноября 2023 г. не содержит подтверждения того, что истец ошибся, как он утверждал, предоставляя кассиру свои реквизиты. Напротив, в документах отмечено, что он сознательно указал реквизиты счета А-Банка на имя другого лица, ответчика по делу.

Суд считает безосновательными аргументы истца о якобы ошибочном переводе средств. Также не было предоставлено достаточных доказательств, подтверждающих, что ответчик незаконно получил эти деньги из-за ошибки, поскольку между сторонами не существовало никаких договорных отношений, предусматривающих необходимость осуществления этого перевода.

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом, обвинив его в мошеннических действиях. Мужчина, являющийся лицом с инвалидностью с детства, был вынужден идти в правоохранительные органы.

Мы также писали, что с клиентки ПриватБанка взыскат в судебном порядке 13,62 тыс. гривен задолженности по телу кредита с похищенных у нее карт. В суд на женщину подала само финучреждение.