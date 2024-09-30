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Клиент ПриватБанка потерял почти 445 тыс. грн со счета — решение суда

30 сентября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Клиент требует от ПриватБанка вернуть утраченные средства — детали дела
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты государственного ПриватБанка жалуются на исчезновение средств со счетов. Один из пострадавших утверждает, что без его согласия была списана значительная сумма, и требует от банка компенсацию в размере 441 766 гривен.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Детали дела

Клиент ПриватБанка требует компенсацию за несанкционированное списание средств с его счета. По словам мужчины, 6 марта 2023 года с его банковского счета было осуществлено несколько переводов на карточки неизвестных на общую сумму 213 099 гривен без его ведома и согласия. После этого он подал заявку на блокировку своих карт, однако банк позже разблокировал их.

Клиент требует от банка возмещения в сумме 441 766 гривен, включая остаток средств в размере 143 478 гривен, которые были на счету до осуществления переводов, 69 621 гривну, пеню в размере 28 666 гривен, а также компенсацию морального ущерба в сумме 200 тысяч гривен.

20 марта 2023 года, после поданного мужчиной заявления, Оболонская окружная прокуратура Киева внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины). В ходе проверки движения средств ПриватБанк обнаружил, что переводы состоялись через интернет-платежи с использованием 3D-Security, при этом данные карты были введены вручную через терминалы сторонних банков — "Южный" и "ПУМБ". Неизвестные получатели средств пока не установлены.

Что решил суд

Суд отклонил иск мужчины в ПриватБанке о компенсации средств. Согласно решению суда, клиент самостоятельно способствовал раскрытию учетной информации и предоставил доступ к своей учетной записи "Приват-24" стороннему устройству.

В судебном деле отмечено, что 6 марта 2023 года истец, пройдя верификацию в "Приват-24" через фишинговую ссылку, авторизовал вход в свой аккаунт с другого устройства. По данным банка, на его финансовый номер поступил звонок для подтверждения входа, на который мужчина ответил утвердительно через IVR-опрос.

Во время аудиозаписи разговора с оператором он признался, что перешел по ссылке на OLX, где ему было предложено ввести данные карты, включая ее срок действия и CVV-код. На вопрос оператора, передавал ли он ПИН-код, мужчина ответил, что не помнит все детали.

Из-за таких действий истца посторонние получили доступ к его аккаунта в "Приват-24" и средств на счетах, что стало основанием для отказа в удовлетворении его иска.

Что еще нужно знать

Напомним, женщина разместила объявление на сайте OLX и вскоре обнаружила исчезновение 43 500 гривен с карты государственного ПриватБанка. В финучреждении заявили, что ответственность за инцидент лежит на самой клиентке, поскольку она огласила информацию, приведшую к потере средств.

Также мы писали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк жалуются на несправедливую систему страховых выплат в случае заболеваний. Украинец платил деньги годами, а когда возникла необходимость — ему отказали в выплатах.

ПриватБанк деньги банки мошенничество банковские карты счета

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