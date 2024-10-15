ПриватБанк разрешил мошенникам списать со счета клиента 84 тыс. грн — детали

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент АО КБ "ПриватБанк" подал в суд с требованием вернуть безосновательно списанные средства из-за звонка с сообщением о хакерской атаке. Известно, на чью сторону встал суд.

Об этом говорится в решении Александрийского горрайонном суде Кировоградской области.

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Списание средств после помощи "работников ПриватБанка"

Как следует из материалов дела, мужчине поступил звонок, где неизвестный представился работником ПриватБанка и сообщил о хакерской атаке. Для защиты средств попросили продиктовать три цифры из первого сообщения и из второго сообщения четыре цифры. После этого с его счета исчезла сумма 84,62 тыс. гривен.

Никаких сообщений о проведении данных транзакций по карточным счетам по привязанному к мобильному приложению "Приват24" номеру телефона от банка не получал.

Поэтому мужчина обратился в полицию с заявлением о правонарушении, которое предусмотрено ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ, а в дальнейшем клиент обратился в Александрийский горрайонный суд Кировоградской области.

Вернул ли суд средства клиенту

Согласно решению суда, мужчине отказали в удовлетворении иска, мотивируя это тем, что собственноручно способствовал потере и противоправному использованию финансового номера, передав данные неизвестным лицам. Мол, мужчина должен был убедиться в правдивости этих лиц и не передавать пин-коды. Все это позволило совершить платежные операции от его имени.

"Суд, учитывая установленные обстоятельства дела, пришел к выводу, что истец способствовал своими действиями потере и незаконному использованию финансового номера путем передачи неизвестным лицам информации, не удостоверившись в правдивости этих лиц и необходимости передачи пин-кодов, что позволило неизвестным лицам инициировать платежные операции от имени клиента банка", — говорится в судебном решении.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк заблокировал деньги пенсионерки, которые семья откладывала на похороны. Для разблокирования карты банк требует личного присутствия женщины, несмотря на ее критическое состояние.

Также мы писали, что ПриватБанк не реагирует на просьбу клиентки о разблокировании средств, которые должны были пойти на оплату услуг за содержание домов на текущий счет ЖСК. Одна из клиенток, имеющая инвалидность, утверждает, что банк год затягивает ее проблему.