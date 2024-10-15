Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиент ПриватБанка потерял 84,6 тыс. грн из-за "хакерской атаки" — детали arrow

Клиент ПриватБанка потерял 84,6 тыс. грн из-за "хакерской атаки" — детали

15 октября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк разрешил мошенникам списать со счета клиента 84 тыс. грн — детали
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент АО КБ "ПриватБанк" подал в суд с требованием вернуть безосновательно списанные средства из-за звонка с сообщением о хакерской атаке. Известно, на чью сторону встал суд.

Об этом говорится в решении Александрийского горрайонном суде Кировоградской области.

Читайте также:

Списание средств после помощи "работников ПриватБанка"

Как следует из материалов дела, мужчине поступил звонок, где неизвестный представился работником ПриватБанка и сообщил о хакерской атаке. Для защиты средств попросили продиктовать три цифры из первого сообщения и из второго сообщения четыре цифры. После этого с его счета исчезла сумма 84,62 тыс. гривен.

Никаких сообщений о проведении данных транзакций по карточным счетам по привязанному к мобильному приложению "Приват24" номеру телефона от банка не получал.

Поэтому мужчина обратился в полицию с заявлением о правонарушении, которое предусмотрено ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ, а в дальнейшем клиент обратился в Александрийский горрайонный суд Кировоградской области.

Вернул ли суд средства клиенту

Согласно решению суда, мужчине отказали в удовлетворении иска, мотивируя это тем, что собственноручно способствовал потере и противоправному использованию финансового номера, передав данные неизвестным лицам. Мол, мужчина должен был убедиться в правдивости этих лиц и не передавать пин-коды. Все это позволило совершить платежные операции от его имени.

"Суд, учитывая установленные обстоятельства дела, пришел к выводу, что истец способствовал своими действиями потере и незаконному использованию финансового номера путем передачи неизвестным лицам информации, не удостоверившись в правдивости этих лиц и необходимости передачи пин-кодов, что позволило неизвестным лицам инициировать платежные операции от имени клиента банка", — говорится в судебном решении.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк заблокировал деньги пенсионерки, которые семья откладывала на похороны. Для разблокирования карты банк требует личного присутствия женщины, несмотря на ее критическое состояние.

Также мы писали, что ПриватБанк не реагирует на просьбу клиентки о разблокировании средств, которые должны были пойти на оплату услуг за содержание домов на текущий счет ЖСК. Одна из клиенток, имеющая инвалидность, утверждает, что банк год затягивает ее проблему.

ПриватБанк хакеры деньги банки банковские карты банковские счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:21 ВЛК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

07:03 Доллар со "звездочкой" у серийного номера — что означает этот символ

07:01 Клиент ПриватБанка потерял 84,6 тыс. грн из-за "хакерской атаки" — детали

06:50 Доллар и злотый почти не изменились, а евро заметно дешевеет — курс валют на вторник

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:38 Овощи, мясо, молоко и яйца заметно подорожают — эксперт назвал на сколько

06:30 В Украине подешевел ячмень — сколько стоят зерновые в октябре

06:30 Выезд за границу — какой документ нужен военнообязанным

06:10 Пенсии по возрасту — какие действуют лимиты на суммы в 2024 году

07:21 ВЛК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

07:03 Доллар со "звездочкой" у серийного номера — что означает этот символ

07:01 Клиент ПриватБанка потерял 84,6 тыс. грн из-за "хакерской атаки" — детали

06:50 Доллар и злотый почти не изменились, а евро заметно дешевеет — курс валют на вторник

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:38 Овощи, мясо, молоко и яйца заметно подорожают — эксперт назвал на сколько

06:30 В Украине подешевел ячмень — сколько стоят зерновые в октябре

06:30 Выезд за границу — какой документ нужен военнообязанным

06:10 Пенсии по возрасту — какие действуют лимиты на суммы в 2024 году

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

Text

16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

Text

13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

8 октября 2024

21:40 Новый образец долларовых купюр — как отличить 100 долларов от подделки