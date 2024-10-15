ПриватБанк дозволив шахраям списати з рахунку клієнта 84 тис. грн — деталі

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт АТ КБ "ПриватБанк" подав до суду з вимогою повернути безпідставно списані кошти через дзвінок з повідомленням про хакерську атаку. Відомо, на чию сторону став суд.

Про це йдеться у рішенні Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

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Списання коштів після допомоги "працівників ПриватБанку"

Як випливає з матеріалів справи, чоловікові надійшов дзвінок, де невідомий представився працівником ПриватБанку і повідомив про хакерську атаку. Для захисту коштів попросили продиктувати три цифри з першого повідомлення та з другого повідомлення чотири цифри. Після цього з його рахунку зникла сума у 84,62 тис. гривень.

Жодних повідомлень про проведення даних транзакцій за картковими рахунками за прив'язаним до мобільного застосунку "Приват24" номером телефону від банку не отримував.

Через це чоловік звернувся до поліції з заявою про правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ, а надалі клієнт звернувся до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Чи повернув суд кошти клієнту

Згідно з рішенням суду, чоловікові відмовили у задоволенні позову, мотивуючи це тим, що власноручно сприяв втраті та протиправному використанню фінансового номера, передавши дані невідомим особам. Мовляв, чоловік мав переконатися у правдивості цих осіб та не передавати пін-коди. Все це дало змогу здійснити платіжні операції від його власного імені.

"Суд, з огляду на встановленні обставини справи, дійшов висновку, що позивач сприяв своїми діями втраті та незаконному використанню фінансового номера шляхом передання невідомим особам інформації, не впевнившись у правдивості цих осіб та необхідності передачі пін-кодів, що надалі дало змогу невідомим особам ініціювати платіжні операції від імені клієнта банку", — йдеться у судовому рішенні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк заблокував гроші пенсіонерки, які родина відкладала її на поховання. Для розблокування картки банк вимагає особистої присутності жінки, незважаючи на її критичний стан.

Також ми писали, що ПриватБанк не реагує на прохання клієнтки про розблокування коштів, які мали піти на оплату послуг за утримання будинків на поточний рахунок ЖБК. Одна з клієнток, яка має інвалідність, стверджує, що банк рік зволікає з її проблемою.