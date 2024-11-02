ПриватБанк позволяет сотрудникам видеть данные карт клиентов — жалоба

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" предоставляет возможность совершать мошеннические операции. В этом уверяет один из клиентов, столкнувшийся с неприятным опытом в отделении банка.

Об этом гражданин написал на портале Минфин.

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Как отмечается, клиент обратился в отделение банка, поскольку истек срок действия карты. Ему выдали карточку, перед этим тщательно просмотрев информацию на ней — срок действия и код CVV. Именно эти данные предоставляют возможность мошенникам списывать средства со счетов клиентов, а ПриватБанк в таких случаях переводит вину на клиентов, которые не утаили данные с карты.

"У меня истек срок действия карты и я пришел в банк ее обменять. Каково же было мое удивление, когда сотрудник банка дал мне карту, которую до того держал в руках и осматривал. Я попросил его предоставить другую карту, в конверте или с другой защитой данных, потому что эта карта уже побывала у него в руках, номер карты, CVV код и срок действия уже стали ему известны", — написал он.

На его просьбу дать карту в конверте тот ответил, что у них в отделении все карты в таком виде. После чего достал целую стопку карт без конвертов.

"И действительно, показал мне стопку карт, без всяких конвертов, где каждый сотрудник банка может узнать CVV-код, дату окончания и номер карты. Также он предложил "застраховать меня от мошеннических действий", — сообщил он.

Клиент возмущен, ведь банк сначала создает условия для мошенничества, а затем предлагает застраховаться от него.

"Прекрасный маркетинговый ход. И как это согласуется с правилами платежных систем? И совсем циничным выглядит утверждение, что "Банк на постоянной основе совершенствует системы защиты от мошенничества", — отмечается в жалобе.

На странице представители банка ответили, что "проверят данную информацию и разберутся в ситуации", попросили прощения за "созданные неудобства".

Жалоба. Источник: Минфин

Следует заметить, что когда клиенты жалуются на списание средств в интернете, то банк часто приводит объяснение, что, мол, мошенники разными методами узнают данные с карт.

В частности, для мошеннических действий в интернете и осуществления транзакции им "достаточно иметь основные реквизиты карты, такие как CVV-код, срок действия и номер карты, которые могут быть получены мошенниками не только по неосторожности владельца, но и благодаря другим методам, например, через видеонаблюдение или ненадежные онлайн-платформы. Также удивительным образом не срабатывают лимиты на оплату в интернете, которые удается обходить мошенникам. О чем чаще всего жалуются клиенты.

Объяснение ПриватБанка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк заблокировал счет клиенту за использование терминала. Он часто оплачивал коммунуслуги и штрафы.

Также мы писали, что ПриватБанк требовал у клиентки расчета за долг по кредиту в 120 тыс. гривен. Средства украли мошенники, однако суд вынес неожиданное решение.