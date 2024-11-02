Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиент ПриватБанка рассказал о новой мошеннической схеме arrow

Клиент ПриватБанка рассказал о новой мошеннической схеме

2 ноября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк позволяет сотрудникам видеть данные карт клиентов — жалоба
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "ПриватБанк" предоставляет возможность совершать мошеннические операции. В этом уверяет один из клиентов, столкнувшийся с неприятным опытом в отделении банка.

Об этом гражданин написал на портале Минфин.

Читайте также:

Открытость ПриватБанка к мошенничествам

Как отмечается, клиент обратился в отделение банка, поскольку истек срок действия карты. Ему выдали карточку, перед этим тщательно просмотрев информацию на ней — срок действия и код CVV. Именно эти данные предоставляют возможность мошенникам списывать средства со счетов клиентов, а ПриватБанк в таких случаях переводит вину на клиентов, которые не утаили данные с карты.

"У меня истек срок действия карты и я пришел в банк ее обменять. Каково же было мое удивление, когда сотрудник банка дал мне карту, которую до того держал в руках и осматривал. Я попросил его предоставить другую карту, в конверте или с другой защитой данных, потому что эта карта уже побывала у него в руках, номер карты, CVV код и срок действия уже стали ему известны", — написал он.

На его просьбу дать карту в конверте тот ответил, что у них в отделении все карты в таком виде. После чего достал целую стопку карт без конвертов.

"И действительно, показал мне стопку карт, без всяких конвертов, где каждый сотрудник банка может узнать CVV-код, дату окончания и номер карты. Также он предложил "застраховать меня от мошеннических действий", — сообщил он.

Клиент возмущен, ведь банк сначала создает условия для мошенничества, а затем предлагает застраховаться от него.

"Прекрасный маркетинговый ход. И как это согласуется с правилами платежных систем? И совсем циничным выглядит утверждение, что "Банк на постоянной основе совершенствует системы защиты от мошенничества", — отмечается в жалобе.

На странице представители банка ответили, что "проверят данную информацию и разберутся в ситуации", попросили прощения за "созданные неудобства".

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Следует заметить, что когда клиенты жалуются на списание средств в интернете, то банк часто приводит объяснение, что, мол, мошенники разными методами узнают данные с карт.

В частности, для мошеннических действий в интернете и осуществления транзакции им "достаточно иметь основные реквизиты карты, такие как CVV-код, срок действия и номер карты, которые могут быть получены мошенниками не только по неосторожности владельца, но и благодаря другим методам, например, через видеонаблюдение или ненадежные онлайн-платформы. Также удивительным образом не срабатывают лимиты на оплату в интернете, которые удается обходить мошенникам. О чем чаще всего жалуются клиенты.

 

Приватбанк
Объяснение ПриватБанка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк заблокировал счет клиенту за использование терминала. Он часто оплачивал коммунуслуги и штрафы.

Также мы писали, что ПриватБанк требовал у клиентки расчета за долг по кредиту в 120 тыс. гривен. Средства украли мошенники, однако суд вынес неожиданное решение.

банковские карты ПриватБанк мошенничество банки финансы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:05 В Киеве женщина оформляла фиктивные браки уклонистам

08:47 В Киеве снова раздались мощные взрывы

08:40 В Харькове закончили разбор завалов — какие последствия обстрела

08:28 Жорин отреагировал на рейтинг с численностью армии КНДР

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

08:07 В соборе Луцка создали изображения бизнесменов — фото

08:06 В Киеве возникли перебои со светом

08:02 На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации — что решил суд

07:44 В Киеве пострадал человек в результате дроновой атаки — детали

07:42 Юрист объяснил последствия неуплаты штрафа за неявку по повестке

09:05 В Киеве женщина оформляла фиктивные браки уклонистам

08:47 В Киеве снова раздались мощные взрывы

08:40 В Харькове закончили разбор завалов — какие последствия обстрела

08:28 Жорин отреагировал на рейтинг с численностью армии КНДР

08:07 В соборе Луцка создали изображения бизнесменов — фото

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

08:06 В Киеве возникли перебои со светом

08:02 На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации — что решил суд

07:44 В Киеве пострадал человек в результате дроновой атаки — детали

07:42 Юрист объяснил последствия неуплаты штрафа за неявку по повестке

07:22 Какие льготы имеют украинцы с 3 группой инвалидности — список

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Text

12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

24 октября 2024

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине