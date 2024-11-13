ПриватБанк заблокировал счет — может ли банк разорвать отношения в одностороннем порядке

Банковское отделение "ПриватБанка". Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что учреждение разорвало с ним деловые отношения в одностороннем порядке. Это произошло после продажи собственной квартиры по программе "єОселя".

Об этом стало известно из жалобы на портале Минфин.

Читайте также:

Проблемы с блокировкой клиента

6 ноября 2024 года клиент успешно продал свою квартиру по программе "єОселя".

"Я уплатил налоги и все сборы", — рассказал он.

На следующий день, 7 ноября, ПриватБанк провел тщательную проверку сделки. По словам клиента, были рассмотрены источники его доходов, документальная база на квартиру, договоры с застройщиком и покупателем.

"ПриватБанк сообщил мне, что эти средства прошли самую высокую проверку, и к ним на будущее не будет ни у кого вопросов по происхождению и чистоте", — подчеркнул он.

10 ноября, преследуя цель вернуть давний долг знакомой, работающей на официальной должности, клиент осуществил пересчет части прошедших проверку средств на ее счета. Однако уже на следующий день он столкнулся с блокировкой своей учетной записи в "Приват24".

"11 ноября банк разорвал со мной безвозвратно деловые отношения, не объясняя причину и заблокировал аккаунт в Приват24", — рассказал клиент.

При попытке выяснить причины в отделении банка он узнал про подозрения в связи с так называемым "дропом" — мошенничеством с использованием подставных лиц и банковских счетов.

По просьбе предоставить возможность возобновить отношения, объяснить ситуацию и предоставить подтверждающие документы, банк отказал.

"Мне сообщили, что решение принято, оно безвозвратно и банк никогда с вами не будет взаимодействовать", — подчеркнул клиент.

Что ответил ПриватБанк на жалобу клиента

ПриватБанк официально ответил на жалобу клиента, объяснив свои действия в рамках действующего законодательства и требований финансового мониторинга.

"ПриватБанк работает исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности", — говорится в ответе банка.

В ответ банк также сообщил, что клиент может перевести остатки средств на счет в другом банке. Для этого клиенту или его представителю необходимо обратиться в отделение ПриватБанка, предоставив следующие документы:

реквизиты счета, открытого в другом банке по имени клиента;

документы, подтверждающие право распоряжения счетами;

документы, удостоверяющие личность клиента;

документ с регистрационным номером налогоплательщика;

заявление о перечислении остатков средств.

В ответе подчеркнуто, что все действия банка выполнены с соблюдением законодательства и внутренних процедур, направленных на обеспечение безопасности и прозрачности финансовых операций.

Напомним, некоторые клиенты могут получить кредитные каникулы от ПриватБанка. Этот инструмент гибкости позволяет должникам временно не платить тело займа, комиссию, проценты или штрафные санкции. Финансовые учреждения самостоятельно решают, кому и в каких случаях предоставить кредитные каникулы.

Также мы писали, что в ПриватБанке сообщили, что делать, если у платежной карты заканчивается срок действия. Во время военного положения клиентам также разрешили использовать свои старые карты при определенных условиях.