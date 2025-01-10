Страхование в ПриватБанке — на какие проблемы жалуются клиенты

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент "ПриватБанка" рассказал о проблемах, которые возникли с получением выплат в рамках оформленного пакета "Страхование здоровья". Из-за определенных правил страховая компания отказала в покрытии финансовых расходов.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Минфин", где граждане могут пообщаться с представителями банков.

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Проблемы со страховыми выплатами у клиента ПриватБанка

Гражданин рассказал, что в 2024 году ПриватБанк предложил оформить страхование здоровья от партнера — одной из страховых компаний. Клиент согласился, оформив соответствующий пакет. Через год понадобилась помощь в финансировании из-за резкого ухудшения здоровья, однако страховая компания ответила отказом.

"Около года назад позвонил представитель ПриватБанка и предложил оформить страховку. Их партнер страховая компания "Аркс". Был оформлен пакет страхования жизни и здоровья. Сейчас обратившись за помощью, я получил отказ в возмещении", — сообщил мужчина.

В страховой компании отказ мотивировали тем, что проблемы со здоровьем у застрахованного лица были до подписания соответствующего договора.

Мужчина объяснил, что речь идет об инфаркте, который произошел в 2020 году. Программу страхования открыли в начале 2024 года, а в конце того же года человека в тяжелом состоянии госпитализировали. После обострения была проведена дорогостоящая операция, однако, по мнению страховой, такой случай не подлежит под правила возмещения средств.

Скрриншот. Источник: Минфин

На портале "Минфин" представители банка не отреагировали на обращение.

Программа страхования в ПриватБанке

Стоит заметить, что год назад ПриватБанк запустил услугу, позволяющую оформлять и управлять своими страховками в онлайн-режиме через приложение "Приват24" в разделе "Мои страховки".

В частности, на портале банк предлагает продукт "Страхование здоровья", который призван обеспечить финансовую защиту во время лечения.

Размер страховой выплаты определяется в процентах от страховой суммы согласно договору страхования и таблице страховых выплат (от 1 до 100% — в зависимости от болезни).

Если договор заключен на страховую сумму 100 тыс. грн, известно, какие будут компенсации.

"Размер выплаты в случае заболевания пневмонией согласно таблице страховых выплат предусмотрен в размере 10% по заболеванию + 10% в случае хирургического вмешательства: (100 000 грн * 10%) + (100 000 грн * 10%) = 20 000 грн", — говорится на портале.

Указано, что страховой полис можно оформить как для взрослого человека до 69 лет, в частности, пенсионеров, так и для ребенка в возрасте от одного года. Программа позволяет получить страховую выплату в случае заболеваний и хирургических операций.

Ранее мы писали, что за оплату товара на prom.ua за счет кредитных средств с клиента ПриватБанка взыскали 900 грн. Согласно тарифам банка, за соответствующую услугу установлена более высокая цена.

Также в государственном ПриватБанке объяснили, какие критерии влияют на решение о предоставлении кредитных лимитов клиентам. Иногда правила предусматривают установление ограничений.