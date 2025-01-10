Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со страхованием arrow

Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со страхованием

10 января 2025 07:01
Ксения Симонова - Редактор
Страхование в ПриватБанке — на какие проблемы жалуются клиенты
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент "ПриватБанка" рассказал о проблемах, которые возникли с получением выплат в рамках оформленного пакета "Страхование здоровья". Из-за определенных правил страховая компания отказала в покрытии финансовых расходов.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Минфин", где граждане могут пообщаться с представителями банков.

Читайте также:

Проблемы со страховыми выплатами у клиента ПриватБанка

Гражданин рассказал, что в 2024 году ПриватБанк предложил оформить страхование здоровья от партнера — одной из страховых компаний. Клиент согласился, оформив соответствующий пакет. Через год понадобилась помощь в финансировании из-за резкого ухудшения здоровья, однако страховая компания ответила отказом.

"Около года назад позвонил представитель ПриватБанка и предложил оформить страховку. Их партнер страховая компания "Аркс". Был оформлен пакет страхования жизни и здоровья. Сейчас обратившись за помощью, я получил отказ в возмещении", — сообщил мужчина.

В страховой компании отказ мотивировали тем, что проблемы со здоровьем у застрахованного лица были до подписания соответствующего договора.

Мужчина объяснил, что речь идет об инфаркте, который произошел в 2020 году. Программу страхования открыли в начале 2024 года, а в конце того же года человека в тяжелом состоянии госпитализировали. После обострения была проведена дорогостоящая операция, однако, по мнению страховой, такой случай не подлежит под правила возмещения средств.

 

ПриватБанк
Скрриншот. Источник: Минфин

На портале "Минфин" представители банка не отреагировали на обращение.

Программа страхования в ПриватБанке

Стоит заметить, что год назад ПриватБанк запустил услугу, позволяющую оформлять и управлять своими страховками в онлайн-режиме через приложение "Приват24" в разделе "Мои страховки".

В частности, на портале банк предлагает продукт "Страхование здоровья", который призван обеспечить финансовую защиту во время лечения.

Размер страховой выплаты определяется в процентах от страховой суммы согласно договору страхования и таблице страховых выплат (от 1 до 100% — в зависимости от болезни).

Если договор заключен на страховую сумму 100 тыс. грн, известно, какие будут компенсации.

"Размер выплаты в случае заболевания пневмонией согласно таблице страховых выплат предусмотрен в размере 10% по заболеванию + 10% в случае хирургического вмешательства: (100 000 грн * 10%) + (100 000 грн * 10%) = 20 000 грн", — говорится на портале.

Указано, что страховой полис можно оформить как для взрослого человека до 69 лет, в частности, пенсионеров, так и для ребенка в возрасте от одного года. Программа позволяет получить страховую выплату в случае заболеваний и хирургических операций.

Ранее мы писали, что за оплату товара на prom.ua за счет кредитных средств с клиента ПриватБанка взыскали 900 грн. Согласно тарифам банка, за соответствующую услугу установлена более высокая цена.

Также в государственном ПриватБанке объяснили, какие критерии влияют на решение о предоставлении кредитных лимитов клиентам. Иногда правила предусматривают установление ограничений.

ПриватБанк болезнь банки страхование услуги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:08 Киевлянин рассказал о ночной атаке БпЛА — что с его жильем

08:02 Комбат отказался вести в бой войско — как его наказали в суде

08:00 Украинцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн в январе — детали

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

07:53 В Киеве из-за падения обломков БпЛА есть повреждения — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:48 В России прогремел взрыв — на промзоне в Гатчине возник пожар

07:30 Денежное обеспечение ВСУ — 5 факторов, которые влияют на размер

07:01 Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со страхованием

06:58 Психологическая реабилитация ветеранов — возвращение к жизни

06:55 Чем для Трампа может закончиться оккупация Гренландии — FT

08:08 Киевлянин рассказал о ночной атаке БпЛА — что с его жильем

08:02 Комбат отказался вести в бой войско — как его наказали в суде

08:00 Украинцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн в январе — детали

07:53 В Киеве из-за падения обломков БпЛА есть повреждения — фото

07:48 В России прогремел взрыв — на промзоне в Гатчине возник пожар

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:30 Денежное обеспечение ВСУ — 5 факторов, которые влияют на размер

07:01 Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со страхованием

06:58 Психологическая реабилитация ветеранов — возвращение к жизни

06:55 Чем для Трампа может закончиться оккупация Гренландии — FT

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья