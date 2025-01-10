Страхование в ПриватБанке — на какие проблемы жалуются клиенты

Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со страхованием
Клиент "ПриватБанка" рассказал о проблемах, которые возникли с получением выплат в рамках оформленного пакета "Страхование здоровья". Из-за определенных правил страховая компания отказала в покрытии финансовых расходов.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Минфин", где граждане могут пообщаться с представителями банков.
Проблемы со страховыми выплатами у клиента ПриватБанка
Гражданин рассказал, что в 2024 году ПриватБанк предложил оформить страхование здоровья от партнера — одной из страховых компаний. Клиент согласился, оформив соответствующий пакет. Через год понадобилась помощь в финансировании из-за резкого ухудшения здоровья, однако страховая компания ответила отказом.
"Около года назад позвонил представитель ПриватБанка и предложил оформить страховку. Их партнер страховая компания "Аркс". Был оформлен пакет страхования жизни и здоровья. Сейчас обратившись за помощью, я получил отказ в возмещении", — сообщил мужчина.
В страховой компании отказ мотивировали тем, что проблемы со здоровьем у застрахованного лица были до подписания соответствующего договора.
Мужчина объяснил, что речь идет об инфаркте, который произошел в 2020 году. Программу страхования открыли в начале 2024 года, а в конце того же года человека в тяжелом состоянии госпитализировали. После обострения была проведена дорогостоящая операция, однако, по мнению страховой, такой случай не подлежит под правила возмещения средств.
На портале "Минфин" представители банка не отреагировали на обращение.
Программа страхования в ПриватБанке
Стоит заметить, что год назад ПриватБанк запустил услугу, позволяющую оформлять и управлять своими страховками в онлайн-режиме через приложение "Приват24" в разделе "Мои страховки".
В частности, на портале банк предлагает продукт "Страхование здоровья", который призван обеспечить финансовую защиту во время лечения.
Размер страховой выплаты определяется в процентах от страховой суммы согласно договору страхования и таблице страховых выплат (от 1 до 100% — в зависимости от болезни).
Если договор заключен на страховую сумму 100 тыс. грн, известно, какие будут компенсации.
"Размер выплаты в случае заболевания пневмонией согласно таблице страховых выплат предусмотрен в размере 10% по заболеванию + 10% в случае хирургического вмешательства: (100 000 грн * 10%) + (100 000 грн * 10%) = 20 000 грн", — говорится на портале.
Указано, что страховой полис можно оформить как для взрослого человека до 69 лет, в частности, пенсионеров, так и для ребенка в возрасте от одного года. Программа позволяет получить страховую выплату в случае заболеваний и хирургических операций.
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