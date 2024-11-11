Клиент ПриватБанка не смог вернуть украденные средства через суд — детали дела

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У мужчины украли телефон из его жилого дома, после чего с его счета в ПриватБанке исчезли средства в размере 779 346 гривен. Пострадавший требует от банка вернуть эти средства, предполагая, что мошеннические действия могли быть совершены с привлечением работников банка.

Об этом говорится в решении Смелянского горрайонного суда Черкасской области.

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Детали дела

Неизвестный похитил у мужчины телефон из его жилого дома, после чего с его банковского счета в ПриватБанке было снято 779 346 гривен. Мужчина обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 184 Уголовного кодекса Украины, а также подал заявление в банк с требованием провести служебное расследование. Он подозревает, что совершение этих действий не обошлось без привлечения работников банка и просит вернуть украденную сумму.

В ПриватБанке пояснили, что списание средств произошло с использованием всех необходимых реквизитов платежной карты и с подтверждением одноразового кода доступа, являющегося условием входа в приложение "Приват24". Согласно законодательству, в частности Гражданскому кодексу Украины, Закону "О платежных системах и переводе средств в Украине" и постановлению НБУ №705, клиент сам отвечает за инициирование платежей, и банк обязан подтверждать его личность. Все операции в "Приват24" были осуществлены корректно, а информация для доступа к системе поступила на телефон клиента, привязанный к его финансовому номеру.

Представители банка отметили, что после потери телефона клиент не изменил финансовый номер или учетные данные для доступа к "Приват24". Банк считает, что своей халатностью клиент сам способствовал возможности доступа к приложению через его телефон, и потому не несет ответственности за потерю средств.

Решение суда

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска. В суде отметили, что мужчина обратился в банк с заявлением о возражении сделок только 1 февраля 2024 года, хотя инцидент произошел еще 15 июля 2023 года.

Суд также подтвердил, что спорный перевод средств был осуществлен через Интернет с использованием системы "Приват24" и с подтверждением платежа, что требовало электронной идентификации владельца счета. Мужчина признал, что не известил банк о потере телефона сразу после инцидента, а значит, у банка нет ответственности за эту операцию.

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк может установить ограничения по счетам клиентов за операции с криптовалютой. В банке объяснили, почему это могут расценивать как угрожающие действия.

Также мы писали, что мужчина обратился в ПриватБанк с просьбой предоставить выписку по счету, из которого пропали 41 576 гривен. Однако банк отказался выполнить его запрос.