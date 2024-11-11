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Клієнт ПриватБанк втратив 780 тис. грн — чому суд не допоміг

11 листопада 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнт ПриватБанку не зміг повернути вкрадені кошти через суд — деталі справи
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У чоловіка вкрали телефон з його житлового будинку, після чого з його рахунку в ПриватБанку зникли кошти у розмірі 779 346 гривень. Постраждалий вимагає від банку повернути ці кошти, припускаючи, що шахрайські дії могли бути здійснені з залученням працівників банку.

Про це йдеться у рішенні Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

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Деталі справи

Невідома особа викрала у чоловіка телефон з його житлового будинку, після чого з його банківського рахунку в ПриватБанку було знято 779 346 гривень. Чоловік звернувся до поліції, де порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 184 Кримінального кодексу України, а також подав заяву до банку з вимогою провести службове розслідування. Він підозрює, що вчинення цих дій не обійшлося без залучення працівників банку, і просить повернути вкрадену суму.

У ПриватБанку пояснили, що списання коштів відбулося з використанням усіх необхідних реквізитів платіжної картки та з підтвердженням одноразового коду доступу, що є умовою входу в застосунок "Приват24". Згідно із законодавством, зокрема Цивільним кодексом України, Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та постановою НБУ №705, клієнт сам відповідає за ініціювання платежів, і банк зобов’язаний підтверджувати його особу. Усі операції у "Приват24" були здійснені коректно, а інформація для доступу до системи надійшла на телефон клієнта, прив’язаний до його фінансового номера.

Представники банку зазначили, що після втрати телефону клієнт не змінив фінансовий номер чи облікові дані для доступу до "Приват24". Банк вважає, що своєю недбалістю клієнт сам сприяв можливості доступу до додатку через його телефон, і тому не несе відповідальності за втрату коштів.

Рішення суду

Суд відмовив чоловіку в задоволенні позову. У суді зауважили, що чоловік звернувся до банку із заявою про заперечення операцій лише 1 лютого 2024 року, хоча інцидент стався ще 15 липня 2023 року.

Суд також підтвердив, що спірний переказ коштів було здійснено через інтернет із використанням системи "Приват24" та з підтвердженням платежу, що вимагало електронної ідентифікації власника рахунку. Чоловік визнав, що не сповістив банк про втрату телефону відразу після інциденту, а отже, банк не має відповідальності за цю операцію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк може встановити обмеження щодо рахунків клієнтів за операції з криптовалютою. У банку пояснили, чому це можуть розцінювати як загрозливі дії.

Також ми писали, що чоловік звернувся до ПриватБанку з проханням надати виписку по рахунку, з якого зникли 41 576 гривень. Однак банк відмовився виконати його запит.

судові рішення ПриватБанк гроші шахрайство Приват24 банки

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